На території тимчасово окупованого півострова Крим суттєво побільшало жовтих стрічок, патріотичних графіті та листівок з антивоєнними закликами. Небайдужі громадяни дають зрозуміти, що повернення півострова під контроль України неминуче.

Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

Помітно активізувався партизанський рух, що свідчить про високий моральний дух патріотично налаштованих кримчан.

Водночас російські ставленики та військове командування в страху вивозять свої сім’ї та розпродують майно.

Свій страх намагаються компенсувати збільшенням кількості військової техніки на півострові. Морське узбережжя поступово перетворюють на лінію оборони. Тож найімовірніше, що цьогорічний сезон відпочинку в Криму буде зірвано”, – зазначили у пресслужбі.

Українська влада закликає кримців бути уважними й обережними, не піддаватися на жодні провокації. За можливості повідомляти про місце перебування ворога чи його техніку. У Мінреінтеграції додали, що зробити це можна за допомогою чатботу “єВорог” або платформи Центру національного спротиву.

Зауважимо, з початку запуску чатбота єВорог понад 433 тис. українців долучились до лав народної розвідки.