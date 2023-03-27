Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.
Помітно активізувався партизанський рух, що свідчить про високий моральний дух патріотично налаштованих кримчан.
Водночас російські ставленики та військове командування в страху вивозять свої сім’ї та розпродують майно.
Свій страх намагаються компенсувати збільшенням кількості військової техніки на півострові. Морське узбережжя поступово перетворюють на лінію оборони. Тож найімовірніше, що цьогорічний сезон відпочинку в Криму буде зірвано”, – зазначили у пресслужбі.
Українська влада закликає кримців бути уважними й обережними, не піддаватися на жодні провокації. За можливості повідомляти про місце перебування ворога чи його техніку. У Мінреінтеграції додали, що зробити це можна за допомогою чатботу “єВорог” або платформи Центру національного спротиву.
Зауважимо, з початку запуску чатбота єВорог понад 433 тис. українців долучились до лав народної розвідки.
- Українські розвідники вважають, що російська окупаційна “адміністрація” у Криму розпочала вивозити своїх рідних з півострова.
- Раніше розвідники заявляли, що на території Криму росіяни розмістили багато наземної та авіатехніки. Ворог будує фортифікації, готуючись до можливих оборонних дій.
- У Міноборони Великої Британії зазначили, що атаки безпілотних надводних апаратів на Севастополь допомогли українським силам знизити активність російського флоту в Чорному морі.