Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

Помітно активізувався партизанський рух, що свідчить про високий моральний дух патріотично налаштованих кримчан.

Водночас російські ставленики та військове командування в страху вивозять свої сім’ї та розпродують майно.

Свій страх намагаються компенсувати збільшенням кількості військової техніки на півострові. Морське узбережжя поступово перетворюють на лінію оборони. Тож найімовірніше, що цьогорічний сезон відпочинку в Криму буде зірвано”, – зазначили у пресслужбі.

Українська влада закликає кримців бути уважними й обережними, не піддаватися на жодні провокації. За можливості повідомляти про місце перебування ворога чи його техніку. У Мінреінтеграції додали, що зробити це можна за допомогою чатботу “єВорог” або платформи Центру національного спротиву.

Зауважимо, з початку запуску чатбота єВорог понад 433 тис. українців долучились до лав народної розвідки.