Цими вихідними, 18 та 19 лютого, у деяких районах столиці та Київської області можливі стабілізаційні відключення за графіками у зв’язку з проведенням ремонтних робіт.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК у Telegram.

Зазначається, що обмеження в Києві можливі в частині Лівого берега та в Голосіївському районі у суботу з 9:00 до 22:00.

У неділю, ймовірно, електроенергію вимикатимуть з 8:00 до 13:00 у Голосіївському, Солом’янському, Дарницькому, Дніпровському районах столиці.

Водночас через ремонти у Київській області відключення за графіками можливі в частині Бучанського району. На вихідних електропостачання буде обмежуватись з 6:00 до 22:00, – пишуть у ДТЕК.

“Енергетики докладають максимум зусиль, щоб покращити ситуацію в енергосистемі”, – запевняють у повідомленні.