Про це повідомляє пресслужба ДТЕК у Telegram.
Зазначається, що обмеження в Києві можливі в частині Лівого берега та в Голосіївському районі у суботу з 9:00 до 22:00.
У неділю, ймовірно, електроенергію вимикатимуть з 8:00 до 13:00 у Голосіївському, Солом’янському, Дарницькому, Дніпровському районах столиці.
Водночас через ремонти у Київській області відключення за графіками можливі в частині Бучанського району. На вихідних електропостачання буде обмежуватись з 6:00 до 22:00, – пишуть у ДТЕК.
“Енергетики докладають максимум зусиль, щоб покращити ситуацію в енергосистемі”, – запевняють у повідомленні.
- Сьогодні, 17 лютого, та у вихідні дні генерація електроенергії продовжить повністю забезпечувати її споживання.
- В Україні працюють над новим форматом електростанцій та підстанцій, які дозволять краще захистити систему від ракетних ударів. Водночас країна продовжує відновлювати постраждалі енергооб’єкти.
- В ЄС погодили збільшення пропускної спроможності для постачання електроенергії Україну. 14 лютого рішення ухвалили оператори європейської енергосистеми ENTSO-E.