Про це повідомляє BBC.
Згідно із законопроєктом, що є частиною реформи Японії щодо сексуальних злочинів, забороняється так званий “upskirting” — різновид фетишизму й сексуального насилля. Зловмисники зазирають під спідниці жінкам або дівчатам, роблячи фото чи відео.
Також забороняється фільмування статевого акту без згоди, грумінг та поширення світлин статевих органів особи без її згоди. Крім того, розширюється визначення зґвалтування.
Японія заборонятиме й знімання дітей “у сексуальному образі без поважних причин”. В країні так часто фотографують дітей-моделей.
Законопроєкт, ймовірно, ухвалять у червні 2023 року.
Правопорушникам загрожуватиме позбавлення волі на строк до трьох років або штраф у розмірі до 22 тисяч доларів.
- Офіцер поліції Лондона зізнався у 49 правопорушеннях, включаючи 24 зґвалтування за 18-річний період. Це спровокувало заклики до термінової реформи у найбільшому підрозділі поліції Сполученого Королівства Великої Британії.
- На окупованих Росією територіях України фіксують випадки сексуальних злочинів щодо українських жінок, чоловіків та дітей.
- Минулими днями міжнародна команда юридичних консультантів працювала з місцевими прокурорами у відвойованому Україною місті Херсон, коли вони почали збирати докази ймовірних сексуальних злочинів російських військ у межах повномасштабного розслідування.