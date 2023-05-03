У Японії внесли перший законопроєкт, яким забороняється фото- та відеознімання статевих органів інших осіб без їхньої згоди.

Про це повідомляє BBC.

Згідно із законопроєктом, що є частиною реформи Японії щодо сексуальних злочинів, забороняється так званий “upskirting” — різновид фетишизму й сексуального насилля. Зловмисники зазирають під спідниці жінкам або дівчатам, роблячи фото чи відео.

Також забороняється фільмування статевого акту без згоди, грумінг та поширення світлин статевих органів особи без її згоди. Крім того, розширюється визначення зґвалтування.

Японія заборонятиме й знімання дітей “у сексуальному образі без поважних причин”. В країні так часто фотографують дітей-моделей.

Законопроєкт, ймовірно, ухвалять у червні 2023 року.

Правопорушникам загрожуватиме позбавлення волі на строк до трьох років або штраф у розмірі до 22 тисяч доларів.