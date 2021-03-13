Про це повідомляє ВВС.
Пацієнти не отримували кисень майже годину.
Міністр прибув на місце події, після чого подав прохання про відставку прем’єр-міністрові Йорданії Бішара аль-Хасауна.
“Я подав прохання про відставку прем’єр-міністру. Я несу моральну відповідальність за те, що сталося”, – сказав він.
Голова уряду його відставку прийняв.
Також звільнили директора лікарні, в якій стався збій.
Тепер у всіх лікарнях Йорданії введено режим надзвичайної ситуації. Перевіряють всі системи подачі кисню пацієнтам з COVID-19, а також справність іншої техніки, необхідної для забезпечення нормальної життєдіяльності пацієнтів.
Поки незрозуміло, через що сталася нестача кисню; ведеться розслідування.
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