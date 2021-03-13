Про це повідомляє ВВС.

Пацієнти не отримували кисень майже годину.

Міністр прибув на місце події, після чого подав прохання про відставку прем’єр-міністрові  Йорданії Бішара аль-Хасауна.

“Я подав прохання про відставку прем’єр-міністру. Я несу моральну відповідальність за те, що сталося”, – сказав він.

Голова уряду його відставку прийняв.

Також звільнили директора лікарні, в якій стався збій.

Тепер у всіх лікарнях Йорданії введено режим надзвичайної ситуації. Перевіряють всі системи подачі кисню пацієнтам з COVID-19, а також справність іншої техніки, необхідної для забезпечення нормальної життєдіяльності пацієнтів.

Поки незрозуміло, через що сталася нестача кисню; ведеться розслідування.

Раніше повідомлялося, що на території України зафіксовано щонайменше два випадки зараження британським штамом коронавірусу.

  • 5 березня міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що Україна вступила у третю хвилю поширення коронавірусу COVID-19. Зростання захворюваності прогнозується уже на кінець квітня.
  • Днем раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що не виключає введення в Україні жорсткого карантину на тлі росту захворюваності на коронавірус.