Міністр охорони здоров'я Йорданії Назір Обейдат пішов у відставку після повідомлення про те, що в одній з лікарень міста Ас-Сальт шестеро пацієнтів з COVID-19 померли через збій подачі кисню.

Про це повідомляє ВВС.

Пацієнти не отримували кисень майже годину.

Міністр прибув на місце події, після чого подав прохання про відставку прем’єр-міністрові Йорданії Бішара аль-Хасауна.

“Я подав прохання про відставку прем’єр-міністру. Я несу моральну відповідальність за те, що сталося”, – сказав він.

Голова уряду його відставку прийняв.

Також звільнили директора лікарні, в якій стався збій.

Тепер у всіх лікарнях Йорданії введено режим надзвичайної ситуації. Перевіряють всі системи подачі кисню пацієнтам з COVID-19, а також справність іншої техніки, необхідної для забезпечення нормальної життєдіяльності пацієнтів.

Поки незрозуміло, через що сталася нестача кисню; ведеться розслідування.

Раніше повідомлялося, що на території України зафіксовано щонайменше два випадки зараження британським штамом коронавірусу.