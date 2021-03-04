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В Україні виявили два випадки зараження британським штамом COVID-19

На території України зафіксовано щонайменше два випадки зараження британським штамом коронавірусу.

Четвер, 4 березня 2021, 15:24

Про це під час пресконференції заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, мутацію виявлено у зразках, відібраних два тижні тому на території Івано-Франківської області. Про це повідомлено у Всесвітню організацію охорони здоров’я.

“Це свідчить про циркуляцію на території України британського варіанту, який швидше передається від людини до людини. Це одна з причин, яка характеризує епідеміологічну ситуацію у західних областях країни”, – заявив Ляшко.

У хворих з важким протіканням коронавірусу в Івано-Франківські області відібрали ще 48 зразків біоматеріалу для дослідження. Результати будуть відомі найближчим часом. Вони вкажуть на те, наскільки поширеною є циркуляція британського штаму COVID-19 в Україні.

“Наголошую, що, за наявними даними, британська мутація вірусу не впливає на ефективність вакцин Pfizer та AstraZeneca. Тому ми спокійно продовжуємо вакцинальну кампанію саме цими вакцинами”, – додав Ляшко.

Раніше #Букви повідомляли, що в Україні починають досліджувати зразки коронавірусу з Івано-Франківської області, де почався новий спалах COVID-19.

Медиків занепокоїла ситуація зі  зростанням  ахворюваності в Івано-Франківській області. Через це було вирішено “дослідити, який геном у природі цього коронавірусу, можливо, там якийсь  новий штам”.

Дотепер в Україні не проводилося секвенування штамів коронавірусу, зразки відправлялися за кордон.

  • У грудні минулого року стало відомо, що в бразильському штаті Ріо-де-Жанейро вчені виявили новий штам коронавірусу.
  • У січні 2021 року прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон з посиланням на дані перших наукових досліджень заявляв, що британський штам коронавірусу може бути більш смертоносним.
  • За даними вчених Національного інституту алергії та інфекційних захворювань США, клінічні випробування двох вакцин COVID-19 показують, що варіант коронавірусу, який вперше був виявлений у Південній Африці, більш стійкий до антитіл, які формуються після щеплення.
  • Американська компанія Moderna оголосила, що розробила оновлену версію своєї вакцини проти COVID-19, спрямовану на боротьбу з південноафриканським штамом коронавірусу.
Теги: британський штам, вакцина проти коронавірусу, Віктор Ляшко, МОЗ

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