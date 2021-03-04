В Україні виявили два випадки зараження британським штамом COVID-19

Про це під час пресконференції заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, мутацію виявлено у зразках, відібраних два тижні тому на території Івано-Франківської області. Про це повідомлено у Всесвітню організацію охорони здоров’я.

“Це свідчить про циркуляцію на території України британського варіанту, який швидше передається від людини до людини. Це одна з причин, яка характеризує епідеміологічну ситуацію у західних областях країни”, – заявив Ляшко.

У хворих з важким протіканням коронавірусу в Івано-Франківські області відібрали ще 48 зразків біоматеріалу для дослідження. Результати будуть відомі найближчим часом. Вони вкажуть на те, наскільки поширеною є циркуляція британського штаму COVID-19 в Україні.

“Наголошую, що, за наявними даними, британська мутація вірусу не впливає на ефективність вакцин Pfizer та AstraZeneca. Тому ми спокійно продовжуємо вакцинальну кампанію саме цими вакцинами”, – додав Ляшко.