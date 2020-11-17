Про це розповів в інтерв’ю виданню “РБК-Україна” міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.
Як відомо, “карантин вихідного дня” попередньо вводили на три вікенди (на суботу-неділю) – з 14 по 30 листопада.
На запитання, чи є перспектива продовження цього карантину і після 30 листопада, Немчінов відповів ствердно.
“Так. І треба дивитися, як пройдуть ці три тижні. Якщо ви пригадуєте, як запроваджувалися перші карантинні обмеження, тоді теж ми сподівались на одне, отримали інше. Як і в інших країнах. І насправді дуже багато залежатиме від того, як ми цього карантину будемо дотримуватися”, – зазначив Немчінов.
Він також підтвердив, що остаточного дедлайну “карантину вихідного дня” немає – за необхідності він може бути продовжений.
“Так (немає дедлайну, – ред.). Загалом, карантин – це питання до масового вакцинування, коли ми зможемо вже повністю розблокувати всі сфери нашого життя”, – заявив міністр.
За словами Немчінова, основна мета “карантину вихідного дня” – це “не дати людям “спокуси” зайвого переміщення” і тим самим “запобігти локдауну медичної системи”.
“Фактично обмеження торкаються всього, крім продуктової групи, аптек тощо. Завдання – щоб люди перебували з родинами, перебували в сім’ї”, – наголосив міністр.
“Основний негатив, який був навесні і на початку літа, – це нерівноправність суб’єктів, коли великі рітейлери працювали, а маленькі не працювали. Зараз ми визначили, що не менше 60% торговельної площі має займати продуктова група, щоб великі будівельні супермаркети, які роблять продуктові розкладки при вході, не розказували, що вони торгують продуктами”, – додав він.
Немчінов уточнив, що, згідно з прогнозом РНБО, без посилення карантину в грудні було б 20-25 тисяч випадків зараження коронавірусом на день.
“РНБО озвучило, що якщо ми не здійснимо ці заходи, ми вийдемо на грудень на 20-25 тисяч випадків на день. Мета – розірвати цей ланцюжок і зменшити хоча би у два рази показники від тих, які є зараз”, – пояснив міністр.
- У суботу, 14 листопада, в Україні набув чинності “карантин вихідного дня”. У зв’язку з цим правоохоронці в Києві провели рейд і в буквальному сенсі слова штурмували деякі заклади через порушення карантинних обмежень.
- В Україні за добу “карантину вихідного дня” поліцейські відкрили дев’ять кримінальних проваджень і склали 990 адміністративних протоколів за порушення карантинних обмежень. Зупинили роботу 1 355 закладів.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що “карантин вихідного дня” – це шанс уникнути повного локдауну в країні.