Президент України Володимир Зеленський заявив, що "карантин вихідного дня" – це шанс уникнути повного локдауну в країні.

Таку заяву він зробив у своєму новому “влозі із самоізоляції”, який опублікований на Facebook-сторінці глави держави.

За словами Зеленського, в нинішній ситуації з коронавірусом “ідеальних інструментів не існує: є болючі і ще болючіші”. Як приклад він навів ряд європейських країн (Францію, Німеччину), які “вводять повні локдауни”.

“Карантин вихідного дня – це шанс уникнути повного закриття. Якщо у нас є такий шанс, ми повинні ним скористатися. Фактично мова йде про 6 неробочих днів”, – наголосив Зеленський.

Глава держави визнав, що окремі сфери бізнесу дійсно зазнають втрат через таке рішення. Зеленський уточнив, що Уряд “має надати їм програми та інструменти підтримки”.

За його словами, окремі програми вже діють, але “цього недостатньо”. Зеленський зазначив, що Кабінет Міністрів повинен щодня думати про те, як допомогти малому і середньому бізнесу “пережити ці дні, як не закритися, не звільняти людей, вистояти”.

“Уряд повинен зробити все, щоб ці три вікенди, ці шість днів не стали критичними для подальшого існування малого і середнього бізнесу”, – повідомив Зеленський.

Водночас він додав, що “є гроші і бізнес, а є життя і здоров’я людей”

“Хтось рахував втрати, якщо в ресторани і кіно взагалі нікому буде ходити?” – поставив запитання Зеленський.

Він вказав, що з приводу “карантину вихідного дня” є багато дискусій.

“Це можна підтримувати або не підтримувати, але не можна не розуміти, чому саме таке рішення було прийнято”, – сказав президент.

Зеленський наголосив, що в Україні кожного дня нові рекорди по коронавірусу, і вже понад 12 тис. хворих за добу.

“Потрібно збити динаміку зростання хворих. Наші лікарі героїчно протистоять вірусу, але не треба доводити до ситуації, коли їм доведеться вибирати, кого лікувати”, – пояснив він.