Під час сьогоднішнього засідання уряду було затверджено ряд змін до програми "єПідтримка". Йдеться про виплату коштів для щеплених бустерною дозою COVID-вакцини. Також Кабінет міністрів дозволив окремим категоріям українців витрачати виплати за вакцинацію на купівлю ліків чи оплату комунальних послуг.

Про це було оголошено на засіданні Кабінету міністрів.

За словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, уже з 14 березня українці, які зробили бустерне COVID-щеплення, почнуть отримувати додаткові 500 гривень у межах програми “єПідтримка”.

Як розповів Денис Шмигаль, на сьогодні від коронавірусу вакцинувалось 50% дорослого населення країни, а кожен другий українець щеплений принаймні однією дозою.

“Сьогодні ми затверджуємо зміни, які передбачають надання 500 гривень за бустерне щеплення. Виплати почнуться уже з 14 березня. Окрім цього, додаємо до програми функціонал для українців старше 60-ти років та осіб з I та II групами інвалідності. Відтепер вони можуть витрачати кошти за вакцинацію на купівлю ліків або ж на оплату комунальних послуг”, – зазначив глава уряду.

Також, за словами Дениса Шмигаля, зміниться термін, за який українці можуть витратити кошти за вакцинацію. Якщо раніше гроші потрібно було використати протягом 4-х місяців, то сьогодні цей термін збільшили до 9-ти місяців з моменту зарахування коштів на рахунок. Якщо за встановлений період гроші не будуть використані, то їх повернуть державі.

Відомо, що щеплені двома дозами вакцини проти коронавірусу отримують від держави виплати розміром 1000 гривень. Ці кошти можна використати на обмежений перелік речей, серед яких купівля книг, квитки на культурні події (концерти, кіно, музеї, театри тощо), абонемент у спортзал чи квитки на подорожі Україною.