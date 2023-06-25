Джерело: France 24.

У Північній Атлантиці морські служби обстежують район інциденту.

“Ми проводимо розслідування в Канаді, враховуючи, що це було судно під канадським прапором, яке вийшло з канадського порту та було причетне до цієї події, хоча й у міжнародних водах”, — сказала голова транспортної ради Кеті Фокс щодо Polar Price, яке доправило “Титан” до місця занурення в Атлантичному океані й тримало зв’язок з субмариною до аварії.

22 червня під час пошуку зниклого в Атлантиці “Титана”, що прямував з туристами до затонулого “Титаніку”, виявили п’ять фрагментів батискафа. Членів екіпажу оголосили загиблими через імплозії (вибух, спрямований всередину, – ред.) підводного човна.

На борту субмарини перебували британський бізнесмен і засновник компанії Action Group Геміш Гардінг, бізнесмен із Пакистану Шахзада Давуд зі своїм 19-річним сином Сулеманом, французький дослідник Поль-Анрі Наржоле, та Стоктон Раш — генеральний директор компанії OceanGate, яка організувала занурення.