Відповідне повідомлення з’явилося у їхньому профілі в Facebook.
“Температура повітря: -2,4°С, вітер: південно-західний 8-10 м/с, туман. Висота снігового покриву становить 41 см”, – йдеться у повідомленні.
Сніжить у Карпатах вже добу. Відповідні фото опублікувала пресслужба Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту.
На гірськолижному курорті Драгобрат також мете. Курортники зимі радіють, і кажуть, що снігу вже більш ніж по пояс.
- Нагадаємо, гірськолижні курорти будуть доступні для вакцинованих громадян навіть у “червоній” зоні поширення коронавірусу.
- 3 грудня в Україні температура повітря вдень буде вище нуля, на всій території, окрім сходу та півдня будуть опади у вигляді дощу або мокрого снігу.
- Нагадаємо, у другий день зими в Україні температура повітря вдень була вище нуля, місцями були опади.