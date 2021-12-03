Експерти відділу гідрологічних прогнозів оцінили сніголавинну ситуацію в Українських Карпатах на 3 грудня. Найнебезпечніше сьогодні буде на високогір’ї Івано-Франківської області та східної частини Закарпатської області.

Відповідне повідомлення з’явилося у їхньому профілі в Facebook.

“Температура повітря: -2,4°С, вітер: південно-західний 8-10 м/с, туман. Висота снігового покриву становить 41 см”, – йдеться у повідомленні.

Сніжить у Карпатах вже добу. Відповідні фото опублікувала пресслужба Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту.

На гірськолижному курорті Драгобрат також мете. Курортники зимі радіють, і кажуть, що снігу вже більш ніж по пояс.