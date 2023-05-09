Згідно з новим дослідженням, яскраві етикетки та малюнки на пакуванні з харчовими продуктами, які передбачаються переважно для дітей, можуть свідчити про те, що вони не містять корисних речовин, а навпаки мають у своєму складі шкідливі домішки.

Про це інформує CNN.

Відповідно до результатів дослідження, харчові продукти, реклама яких націлена на дітей, містять більше цукру та менше поживних речовин.

У дослідженні розглянуто майже 6000 упакованих харчових продуктів, щоб проаналізувати кількість маркетингових стратегій, спрямованих на дітей, та інформацію про їхнє харчування.

“У наших продуктових магазинах є багато харчових продуктів, які дуже активно рекламуються та орієнтовані на дітей. На жаль, ми також виявили, що ці продукти найчастіше – дуже шкідливі та мають гіршу поживну якість, ніж продукти, реклама яких не націлена на дітей”, – сказала провідна авторка дослідження, дослідниця і наукова консультантка Департаменту наук про харчування Університету Торонто в Канаді Крістін Малліган.

За словами директорки медіаінновацій Маї Адам, просування реклами серед дітей є привабливою стратегією для компаній, оскільки діти виростають і вже в дорослому віці стають лояльними до бренду.

“Коли ми вже стаємо дорослими, ми вживаємо додаткових заходів обережності, коли справа стосується наших дітей. Ми пристібаємо їх до автокрісел, стежимо за тим, щоб вони були в шоломах. Коли справа доходить до упакованих харчових продуктів, харчова промисловість робить протилежне: фактично просуває менш здорові продукти серед найбільш уразливих членів суспільства”, – сказала Адам.

Авторка дослідження Крістін Малліган зазначила, що проблема може бути навіть гіршою, ніж показує дослідження, яке розглядало лише продукти в один момент часу.

“Ми, ймовірно, недооцінюємо, наскільки діти піддаються маркетингу на упаковках харчових продуктів у режимі реального часу, а пакування – це лише один зі способів, за допомогою яких харчові компанії націлюють дітей на харчові продукти”, – сказала Крістін Малліган.

Велика кількість досліджень свідчить, що дітям продають ці продукти з усіх боків, чи то на телебаченні, чи в соціальних мережах, на спортивних заняттях чи в громадських центрах – навіть у школі.

“Це важливо зрозуміти читачам, тому що весь цей маркетинг впливає на те, як діти харчуються, а погані харчові звички, які розвиваються у дітей, будуть зберігатися протягом усього їхнього життя та впливатиме на їхнє здоров’я в довгостроковій перспективі”, – наголосила Малліган.

За її словами, дослідження проводилося в Канаді, але проблема є глобальною. Тому уряди повинні втрутитися, щоб регулювати здатність компаній націлюватися безпосередньо на дітей, коли продають продукти, які можуть завдати шкоди їхньому здоров’ю.

“Ця політика має бути сильною та комплексною, щоб ефективно захищати дітей від цих шкідливих маркетингових практик у всіх місцях, де діти живуть, їдять і граються”, – сказала Малліган.

Проте є способи почати запроваджувати зміни вдома, починаючи з того, щоб краще усвідомити, як діти зазнають впливу реклами продуктів, які можуть бути для них шкідливими.

На думку Маї Адам, простий спосіб почати зміни — готувати більше вдома. “Для цих страв ви контролюєте кількість жиру, цукру та солі в їжі ваших дітей”, – додала вона.

А також зауважила: доведено, що приготування їжі вдома та харчування вдома також покращують психічне і емоційне здоров’я, а також успішність.

Своєю чергою, Малліган рекомендує говорити з дітьми про те, як компанії використовують маркетинг, і як він може вплинути на їхній вибір.

“Це також може бути чудовою можливістю залучити дітей до сімейних покупок продуктів і допомогти їм навчитися вибирати, готувати та їсти здорову й смачну їжу”, – резюмувала авторка дослідження Крістін Малліган.