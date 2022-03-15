Про це свідчить інформація на порталі публічних електронних закупівель Prozorro.
Близнюківська селищна рада Харківської області опублікувала повідомлення про здійснення закупівлі 500 знищених російських танків на суму 100 мільйонів гривень. Отже, по 200 тисяч гривень за одиницю підбитої важкої російської військової техніки.
Тендер на закупівлю танків назвали “Танки б/у, можна без башти, горілі з кацапських військових частин”. Також у повідомлені зазначили, що хочуть купити не лише танки, а й бойові машини піхоти, бронетранспортери тощо.
У коментарі для “Вільного радіо” заступник Близнюківської селищної ради Євгеній Лукінов зазначив, що це був лише жарт. Однак на тендер вже почали відгукуватися люди.
- Нагадаємо, що у Харкові в результаті злочинних дій російських окупаційних військ повністю знищено 600 будинків, без даху над головою залишилися тисячі людей.
- Сьогодні Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні закликав російських військовослужбовців здаватися в полон. Їм обіцяно гідне ставлення, якого, за словами Президента, до них немає в армії РФ .
- Також за минулу добу в різних куточках України затримали 60 колаборантів. Служба безпеки викрила ще 20 російських диверсійних груп.