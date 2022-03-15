На Харківщині оголосили тендер на підбиті російські танки. Однак він виявився жартівливим.

Про це свідчить інформація на порталі публічних електронних закупівель Prozorro.

Близнюківська селищна рада Харківської області опублікувала повідомлення про здійснення закупівлі 500 знищених російських танків на суму 100 мільйонів гривень. Отже, по 200 тисяч гривень за одиницю підбитої важкої російської військової техніки.

Тендер на закупівлю танків назвали “Танки б/у, можна без башти, горілі з кацапських військових частин”. Також у повідомлені зазначили, що хочуть купити не лише танки, а й бойові машини піхоти, бронетранспортери тощо.

У коментарі для “Вільного радіо” заступник Близнюківської селищної ради Євгеній Лукінов зазначив, що це був лише жарт. Однак на тендер вже почали відгукуватися люди.