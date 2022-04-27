Міський голова Харкова Ігор Терехов ще у перші дні війни дав доручення прибрати з сайту Харківської міської ради усі російські міста-партнери. Таких міст було п'ять – Бєлгород, Нижній Новгород, Санкт-Петербург, Новосибірськ та Москва. Також планується змінити назву низки вулиць, площ та скверів.

Про це Ігор Терехов повідомив у Facebook.

У Харкова, який вже 63 день зазнає цілодобових бомбардувань, не може бути побратимів у країні-агресорі. Тим більше не може бути містом-партнером Москва, в якій і зароджувалися плани знищення України та геноциду українського народу, зазначив мер.

Окрім цього, Терехов переконаний, що у Харкові не може бути і топонімів, пов’язаних із агресором.

“Після нашої Перемоги на першій сесії міської ради я запропоную депутатам варіанти перейменувань не тільки Московського району та Московського проспекту. Думаю, що в ситуації розв’язаної проти нас війни багато назв вулиць, площ, скверів, зупинок громадського транспорту, пов’язаних з РФ, повинні зникнути з карти Харкова. У нього і без цих назв залишиться дуже багато шрамів, які ще довго нам нагадуватимуть про те, який сусід знаходиться за нашими східними і північними кордонами”, – заявив мер міста.

За його словами, найближчим часом на сайті міської ради створять спеціальний розділ, де містяни зможуть залишати свої пропозиції щодо того, які топоніми Харкова мають назавжди зникнути, а які – з’явитися. Мер переконаний, що на карті міста мають бути увічнені захисники Харкова та України – як окремі герої, так і цілі військові з’єднання.

Терехов наголосив, що нові назви вулиць завжди нагадуватимуть про те, що зробила Україна, і який внесок вніс Харків у боротьбу за “наші честь та гідність, за Незалежність країни, за право на існування українського народу”.