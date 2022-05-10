Міська рада Харкова запропонувала змінити назви трьох вулиць та цілого району. Перейменування заплановане на 11 травня.

Про це повідомив директор департаменту з питань інформації та зв’язків із громадськістю Юрій Сидоренко у Facebook.

За результатами засідання Топонімічної комісії було ухвалено рішення винести пропоновані перейменування на голосування міськради. У міськраді запропонували наступні зміни:

Московський район – на Салтівський район;

Московський проспект – на проспект Героїв Харкова;

Білгородське шосе – на Харківське шосе;

Білгородський узвіз – на вулицю Героїв Рятувальників.

За словами Юрія Сидоренка, подібна зміна – “прерогатива сесії міської ради”, тому рішення щодо зміни назви заплановано на завтра.