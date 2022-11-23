Внаслідок масового ракетного обстрілу 23 листопада більшість українських міст залишилися без електропостачання, серед них – і Харків.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.

Міський голова зазначив, що у Харків не став винятком серед міст, де немає електропостачання.

“Ми зараз докладаємо всіх зусиль, щоб за цю ніч відновити енергопостачання. Наші комунальні служби, наші енергетики працюватимуть цілодобово, щоб було відновлено енергопостачання міста Харкова”, — написав він.

Спершу будуть відновлювати подачу світла до об’єктів критичної інфраструктури, а потім – у житлові будинки. Також доведеться перезапустити опалення.

“Сьогодні я звертаюся до вас – жодної паніки! Ми з вами переживали і важчі часи, переживемо і це. Ми вистоїмо! Ми переможемо! Ми – харків’яни!” — резюмував Терехов.