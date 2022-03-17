У Харкові росіяни продовжують бомбардувати житлові квартали, а також руйнувати об'єкти критичної інфраструктури. Попри це, багато харків'ян не хочуть їхати та налаштовані захищати своє рідне місто до останнього та ніколи не здадуться.

Про це заявив Харківський міський голова Ігор Терехов.

“У людей є можливість виїхати автотранспортом та залізницею. Але дуже багато хто не хоче їхати і каже, чому вони повинні залишати рідне місто, в якому народилися, виросли, працюють. І я схиляюся перед цією позицією харків’ян. Зараз ми всі одна велика родина, у якій кожен підтримує одне одного”, – наголосив Ігор Терехов.

За його словами, у місті вже зараз розробляють план відновлення Харкова після перемоги, зокрема із залученням архітекторів з-за кордону.

17 березня військові РФ вкотре обстріляли місто. У результаті спалахнула масштабна пожежа на ринку Барабашово.

Очевидці зазначають, попіл від пожежі розлітається по всьому місту. Над Харковом утворився величезний густий шар диму.