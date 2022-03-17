Про це заявив Харківський міський голова Ігор Терехов.

“У людей є можливість виїхати автотранспортом та залізницею. Але дуже багато хто не хоче їхати і каже, чому вони повинні залишати рідне місто, в якому народилися, виросли, працюють. І я схиляюся перед цією позицією харків’ян. Зараз ми всі одна велика родина, у якій кожен підтримує одне одного”, – наголосив Ігор Терехов.

За його словами, у місті вже зараз розробляють план відновлення Харкова після перемоги, зокрема із залученням архітекторів з-за кордону.

17 березня військові РФ вкотре обстріляли місто. У результаті спалахнула масштабна пожежа на ринку Барабашово.

Очевидці зазначають, попіл від пожежі розлітається по всьому місту. Над Харковом утворився величезний густий шар диму.