Про це заявив Харківський міський голова Ігор Терехов.
“У людей є можливість виїхати автотранспортом та залізницею. Але дуже багато хто не хоче їхати і каже, чому вони повинні залишати рідне місто, в якому народилися, виросли, працюють. І я схиляюся перед цією позицією харків’ян. Зараз ми всі одна велика родина, у якій кожен підтримує одне одного”, – наголосив Ігор Терехов.
За його словами, у місті вже зараз розробляють план відновлення Харкова після перемоги, зокрема із залученням архітекторів з-за кордону.
17 березня військові РФ вкотре обстріляли місто. У результаті спалахнула масштабна пожежа на ринку Барабашово.
Очевидці зазначають, попіл від пожежі розлітається по всьому місту. Над Харковом утворився величезний густий шар диму.
- Нагадаємо, радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко прокоментував ситуацію в Харкові. За його словами, місто постійно обстрілюють за прямою вказівкою президента РФ Володимира Путіна.
- За даними міської ради Харкова, у місті внаслідок ракетних обстрілів та авіаударів російських окупантів зруйновано близько 600 житлових будинків. Всі вони не підлягають відновленню, а це означає, що тисячі людей залишились без житла.
- Власник екопарку, народний депутат Олександр Фельдман повідомив про ситуацію в екопарку під Харковом. За його словами тварини переживають щоденний стрес через постійні обстріли.
- Раніше у Службі безпеки України перехопили розмову окупантів, з якої дізналися, що у Харкові загарбники отримали наказ стріляти у мирних мешканців.