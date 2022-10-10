Близько 09:59 у Харкові пролунали вибухи. Ще вибухи сталися у Конотопі (Сумська область)

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Поки детальної інформації про вибухи немає.

“Ворог завдає ударів по Харкову. В місті вибухи. Бережіть себе та залишайтеся в укриттях”, — написав глава ОВА.

За словами глави Сумської ОВА Дмитра Живицького, у Конотопі сталися вибухи. Він додав, що “не пишемо місця прильотів”.

Він закликав місцевих жителів залишатися в укриттях.

Зазначимо, що зранку 10 жовтня російські війська завдали масованого обстрілу по низці міст України. Серед них Київ, Хмельницький, Житомир, Дніпро та Львів.