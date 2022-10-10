Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Поки детальної інформації про вибухи немає.
“Ворог завдає ударів по Харкову. В місті вибухи. Бережіть себе та залишайтеся в укриттях”, — написав глава ОВА.
За словами глави Сумської ОВА Дмитра Живицького, у Конотопі сталися вибухи. Він додав, що “не пишемо місця прильотів”.
Він закликав місцевих жителів залишатися в укриттях.
Зазначимо, що зранку 10 жовтня російські війська завдали масованого обстрілу по низці міст України. Серед них Київ, Хмельницький, Житомир, Дніпро та Львів.
- 10 жовтня близько 8:25 під час повітряної тривоги у Києві пролунала низка вибухів.
- Окупанти завдали масованого удару по Дніпропетровській області. Для атаки російські військові використали ракети, РСЗВ та важку артилерію.