Близько 8:25 під час повітряної тривоги у Шевченківському районі столиці пролунала низка вибухів. Згодом вибухи пролунали і на Лівому березі столиці.

Про це інформують #Букви.

Як повідомив радник міністра внутрішніх справ Ростистав Смірнов, внаслідок обстрілу у Шевченківському районі загинуло 8 осіб та 24 травмовано, виникла пожежа шести автомобілів та понад 15 авто пошкоджено.

Кореспондент телеканалу BBC виступав про ситуацію в столиці, коли почув політ ракет. Під час вибуху він сховався за фокус камери і ефір довелося перервати.

Кореспондент The Wall Street Journal Метью Лаксмур опублікував наслідки удару російських ракет по парку Шевченка:

Shevchenko Park in central Kyiv now. Probably the city’s busiest park, usually packed with people and street musicians pic.twitter.com/9kIS4rBiKq — Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) October 10, 2022

Естонський дипломат, глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас опублікував кадри наслідків російського удару по столиці. На фото видно автівки, які палають посеред дороги.

Бельгійський політичний діяч і член Реформаторського руху Дідьє Рейндерс саме у цей час перебував у Києві. У Twitter він написав:

“Серія вибухів у центрі міста Київ сьогодні вранці. Завдяки швидкій реакції співробітників служби безпеки мене і мою команду швидко перевезли до притулку готелю. Ми в безпеці та чекаємо оновлень”.