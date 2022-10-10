Про це інформують #Букви.
Як повідомив радник міністра внутрішніх справ Ростистав Смірнов, внаслідок обстрілу у Шевченківському районі загинуло 8 осіб та 24 травмовано, виникла пожежа шести автомобілів та понад 15 авто пошкоджено.
Кореспондент телеканалу BBC виступав про ситуацію в столиці, коли почув політ ракет. Під час вибуху він сховався за фокус камери і ефір довелося перервати.
Кореспондент The Wall Street Journal Метью Лаксмур опублікував наслідки удару російських ракет по парку Шевченка:
Shevchenko Park in central Kyiv now. Probably the city’s busiest park, usually packed with people and street musicians pic.twitter.com/9kIS4rBiKq
— Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) October 10, 2022
Естонський дипломат, глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас опублікував кадри наслідків російського удару по столиці. На фото видно автівки, які палають посеред дороги.
Бельгійський політичний діяч і член Реформаторського руху Дідьє Рейндерс саме у цей час перебував у Києві. У Twitter він написав:
“Серія вибухів у центрі міста Київ сьогодні вранці. Завдяки швидкій реакції співробітників служби безпеки мене і мою команду швидко перевезли до притулку готелю. Ми в безпеці та чекаємо оновлень”.
- Вночі 10 жовтня РФ скоїла черговий напад на мирне Запоріжжя – одна з ракет поцілила у багатоквартирний будинок, зруйнувавши під’їзд, на місці трагедії виникла пожежа. Відомо принаймні про одного загиблого, на місці продовжують розбирати завали.
- Зранку 10 жовтня по низці міст України пролунали вибухи. Серед них Хмельницький, Житомир, Дніпро та Львів.
- Окупанти завдали масованого удару по Дніпропетровській області. Для атаки російські військові використали ракети, РСЗВ та важку артилерію.