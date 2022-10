Про це інформують #Букви.

Як повідомив радник міністра внутрішніх справ Ростистав Смірнов, внаслідок обстрілу у Шевченківському районі загинуло 8 осіб та 24 травмовано, виникла пожежа шести автомобілів та понад 15 авто пошкоджено.

Кореспондент телеканалу BBC виступав про ситуацію в столиці, коли почув політ ракет. Під час вибуху він сховався за фокус камери і ефір довелося перервати.

Кореспондент The Wall Street Journal Метью Лаксмур опублікував наслідки удару російських ракет по парку Шевченка:

Shevchenko Park in central Kyiv now. Probably the city’s busiest park, usually packed with people and street musicians pic.twitter.com/9kIS4rBiKq

— Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) October 10, 2022