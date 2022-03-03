Про це повідомляє “Суспільне”.
Наразі переглянути українські телеканали можливо лише через інтернет. Голова ОДА Геннадій Лагута попереджає місцеве населення, що окупанти планують у такий спосіб поширювати дезінформацію стосовно нібито “капітуляцію України”.
“Заявляємо – це фейк! Окупанти хочуть дезорієнтувати нас, посіяти паніку, зневірити громадян і схилити наші війська до здачі. Керівництво держави разом з народом протидіє російським військам і робить усе можливе для звільнення українських територій від ворога”, – написав Лагута.
Також Генадій Лагута наголосив, що всю інформацію потрібно переглядати лише з перевірених джерел.
- Нагадаємо, Президент держави-загарбника Росії Володимир Путін 3 березня зробив заяву щодо війни в Україні, яку він називає “спецоперацією”. За його словами, так звана спецоперація “йде по плану”.
- Раніше прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що дії президента РФ Путіна в Україні кваліфікуються як військовий злочин.
- Також спецслужба опублікувала відео з допитом полоненого російського військового. У повідомленні зазначають, що президент Росії Володимир Путін планував захопити Україну за три дні.