Про це повідомляє “Суспільне”.

Наразі переглянути українські телеканали можливо лише через інтернет. Голова ОДА Геннадій Лагута попереджає місцеве населення, що окупанти планують у такий спосіб поширювати дезінформацію стосовно нібито “капітуляцію України”.

“Заявляємо – це фейк! Окупанти хочуть дезорієнтувати нас, посіяти паніку, зневірити громадян і схилити наші війська до здачі. Керівництво держави разом з народом протидіє російським військам і робить усе можливе для звільнення українських територій від ворога”, – написав Лагута.

Також Генадій Лагута наголосив, що всю інформацію потрібно переглядати лише з перевірених джерел.