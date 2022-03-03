У Херсоні російські окупанти тимчасово захопили телевежу.У місті не працюють приставки Т2 та кабельні канали.

Про це повідомляє “Суспільне”.

Наразі переглянути українські телеканали можливо лише через інтернет. Голова ОДА Геннадій Лагута попереджає місцеве населення, що окупанти планують у такий спосіб поширювати дезінформацію стосовно нібито “капітуляцію України”.

“Заявляємо – це фейк! Окупанти хочуть дезорієнтувати нас, посіяти паніку, зневірити громадян і схилити наші війська до здачі. Керівництво держави разом з народом протидіє російським військам і робить усе можливе для звільнення українських територій від ворога”, – написав Лагута.

Також Генадій Лагута наголосив, що всю інформацію потрібно переглядати лише з перевірених джерел.