Про це Геннадій Лагута повідомив у Facebook.
Кобець оголосив, що від сьогодні саме він координуватиме процеси, які забезпечують життєдіяльність міста. Він балотувався свого часу депутатом Херсонської міськради від партії “Голос”.
Своєю чергою, Володимир Сальдо – тричі ексмер Херсона, представник “Партії Регіонів” в області, який публічно захищав Януковича на російському телебаченні, також помічений у декількох рейдерських скандалах та зв’язках із сепаратизмом.
Представники чинної влади були вимушені залишити місто Херсон, проте продовжують працювати для забезпечення життєдіяльності міста.
- Нагадаємо, російський телеканал “НТВ” випустив сюжет, у якому розповів, як живеться “звільненим” мешканцям у тимчасово окупованому Херсоні “після відходу нацформувань”. Однак замість Херсона показав кадри міста в РФ.
- На Херсонщині російські солдати вкотре оголосили підготовку до псевдореферендуму щодо створення так званої “ХНР”. Його планують провести 27 квітня.
- Також за інформацією українських розвідників, російська влада планує провести примусову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей.