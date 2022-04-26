Голова Херсонської ОВА Геннадій Лагута заявив, що російські військові зняли усю українську символіку у приміщенні ОДА. Головою Херсонської обласної адміністрації окупанти призначили Володимира Сальдо, головою міської адміністрації – Олександра Кобця.

Про це Геннадій Лагута повідомив у Facebook.

Кобець оголосив, що від сьогодні саме він координуватиме процеси, які забезпечують життєдіяльність міста. Він балотувався свого часу депутатом Херсонської міськради від партії “Голос”.

Своєю чергою, Володимир Сальдо – тричі ексмер Херсона, представник “Партії Регіонів” в області, який публічно захищав Януковича на російському телебаченні, також помічений у декількох рейдерських скандалах та зв’язках із сепаратизмом.

Представники чинної влади були вимушені залишити місто Херсон, проте продовжують працювати для забезпечення життєдіяльності міста.