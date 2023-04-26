Про це повідомляє пресслужба Червоного Хреста України у Facebook.
Зазначається, що аби зберегти життя мешканців Херсону, які знаходяться під постійними обстрілами, Товариство ЧХ України разом з Міністерством реінтеграції встановлять 10 укриттів у громадських місцях.
Залізобетонні конструкції допоможуть уберегти людей від обстрілів з різних видів озброєння, зокрема реактивних систем залпового вогню та вибухових хвиль.
Площа кожного укриття складає 10 м², в яких одночасно можуть перебувати 10-15 людей.
Укриття розмістять поруч з ринками, автостанціями, зупинками громадського транспорту та місцями надання адміністративних послуг.
Нагадаємо, що так у Херсоні 21 лютого російські війська влучили у транспортну зупинку та житловий будинок.
- Патрульна поліція Києва зупинятиме громадський транспорт, зокрема й маршрутні таксі, під час сигналу повітряної тривоги. Пасажирам рекомендують в цей час перейти до укриття.
- У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України оприлюднили перелік порад, як необхідно правильно діяти під час повітряної тривоги.