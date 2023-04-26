За підтримки Червоного Хреста у Херсоні встановлюють 10 укриттів у місцях найбільшого скупчення людей.

Про це повідомляє пресслужба Червоного Хреста України у Facebook.

Зазначається, що аби зберегти життя мешканців Херсону, які знаходяться під постійними обстрілами, Товариство ЧХ України разом з Міністерством реінтеграції встановлять 10 укриттів у громадських місцях.

Залізобетонні конструкції допоможуть уберегти людей від обстрілів з різних видів озброєння, зокрема реактивних систем залпового вогню та вибухових хвиль.

Площа кожного укриття складає 10 м², в яких одночасно можуть перебувати 10-15 людей.

Укриття розмістять поруч з ринками, автостанціями, зупинками громадського транспорту та місцями надання адміністративних послуг.

Нагадаємо, що так у Херсоні 21 лютого російські війська влучили у транспортну зупинку та житловий будинок.