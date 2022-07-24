Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.
Збройні сили України завдавали ударів по мостах. Зокрема по Дар’ївському мосту через Інгулець та Антонівському. Останній був ключовим елементом постачання угруповання російських військ. Боєприпаси доставляли у Херсон через лівобережжя.
Внаслідок вдалих ударів та пошкодження споруд — окупанти прагнуть відновити фактично розірвані шляхи постачання боєприпасів та важкої техніки.
Якість робіт та безпека використання мостів залишається під питанням. Окупанти роблять це “нашвидкуруч”, тому, можливо, вони будуть небезпечні. За словами першого заступника голова облради, до ремонтних робіт фахівців залучали ледве не під дулами автоматів.
Раніше президент Володимир Зеленський підтвердив, що українські захисники просуваються по Херсонській області. ЗСУ поступово звільняють українські території.
Росіяни стали завозити до Херсонської області воєнні вантажі як “гуманітарну допомогу”. Зокрема понад 20 вантажівок КамАз під виглядом “цивільних” заїхали до регіону. Зазначимо, що таким способом перевозити боєприпаси росіяни користуються ще з 2014 року, коли тривала війна на Донбасі.
- Нагадаємо, Херсонщина окупована Росією вже 145 день. За 4 місяці війни самопроголошена влада не надала жодного зеленого коридору. Проте це не зупинило більш ніж 50% мешканців покинути рідні херсонці простори. У матеріалі #Букв йдеться про вказівки щодо евакуації херсонців, інтерв’ю з учасником команди “Українська волонтерська служба” та волонтером з Нової Каховки Стефаном Воронцовим.
- За повідомленням Інституту вивчення війни, українські війська, ймовірно, готуються або розпочали контрнаступ у Херсонській області станом на 23 липня, але інформація про хід і темпи контрнаступу у відкритому доступі буде обмеженою та відставатиме від подій.
- Аналітики кажуть, що у Києва є шість місяців, щоб вибити окупаційні війська з країни, перш ніж настане втома, і світ забреде у тривалий військовий глухий кут.
- У приміщенні Херсонського драматичного театру імені Миколи Куліша росіяни створили склад артилерійських боєприпасів.