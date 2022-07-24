Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

Збройні сили України завдавали ударів по мостах. Зокрема по Дар’ївському мосту через Інгулець та Антонівському. Останній був ключовим елементом постачання угруповання російських військ. Боєприпаси доставляли у Херсон через лівобережжя.

Внаслідок вдалих ударів та пошкодження споруд — окупанти прагнуть відновити фактично розірвані шляхи постачання боєприпасів та важкої техніки.

Якість робіт та безпека використання мостів залишається під питанням. Окупанти роблять це “нашвидкуруч”, тому, можливо, вони будуть небезпечні. За словами першого заступника голова облради, до ремонтних робіт фахівців залучали ледве не під дулами автоматів.

Раніше президент Володимир Зеленський підтвердив, що українські захисники просуваються по Херсонській області. ЗСУ поступово звільняють українські території.

Росіяни стали завозити до Херсонської області воєнні вантажі як “гуманітарну допомогу”. Зокрема понад 20 вантажівок КамАз під виглядом “цивільних” заїхали до регіону. Зазначимо, що таким способом перевозити боєприпаси росіяни користуються ще з 2014 року, коли тривала війна на Донбасі.