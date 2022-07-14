Про це повідомляє Головне управління розвідки України у Telegram.
Уночі з 11 на 12 липня військові РФ здійснювали розвантаження вантажних автомобілів поряд із театром. Наразі здійснюється посилена охорона приміщення театру, проводиться патрулювання скверу та вулиць довкола театру.
Також в тимчасово окупованому Херсоні розповсюджується другий номер російської газети “Надднепрянская правда”. У порівняні з першим випуском, тираж збільшено вчетверо – до 40 тисяч примірників. Серед заголовків газети – “Херсон отримає: паспорти, зв’язок, російські банки”, “Новости СВО”, “Профспілка завжди турбувалася про права трудящих” тощо.
Так звана “влада” Херсону очікує прибуття групи політтехнологів з РФ, які мають організувати підготовку та проведення “референдуму”. Їх планують розмістити в готелі “Бордо”, який окупанти взяли під посилену охорону.
Розвідники додали, що на територію мобільного госпіталю в Херсоні противник доставив 2 тентованих КамАЗів з пораненим особовим складом, близько 40 осіб.
- Раніше до #Букв зі своєю історією порятунку тварин звернулася власниця притулку для тварин із Херсона, який зараз тимчасово окупований Російською Федерацією. Вона розповіла, як із 51 тваринами бусиком виїхала в Європу та шукала для тварин новий дім. Волонтерка закликає не кидати своїх братів менших напризволяще, якими б складними не були умови.
- Також у Херсоні поблизу залізничного вокзалу стався вибух. Очевидці зазначили, що у тому районі видно дим.
- У Херсоні окупанти призначили “адміністратором” свого пропагандистського телеканалу “Таврия” колишню прибиральницю. Вона не мала жодного відношення до трудового колективу філії.
- Жителі тимчасово окупованих Росією територій чекають на визволення з радянщини, тоталітаризму та приходу ЗСУ. Попри жорсткий контроль, викрадення дисидентів, партизанський рух діє оперативно та рішуче. Мешканці Херсонщини й Запоріжжя вже 4 місяці чинять опір самопроголошеній владі власноруч.