Про це повідомляє Головне управління розвідки України у Telegram.

Уночі з 11 на 12 липня військові РФ здійснювали розвантаження вантажних автомобілів поряд із театром. Наразі здійснюється посилена охорона приміщення театру, проводиться патрулювання скверу та вулиць довкола театру.

Також в тимчасово окупованому Херсоні розповсюджується другий номер російської газети “Надднепрянская правда”. У порівняні з першим випуском, тираж збільшено вчетверо – до 40 тисяч примірників. Серед заголовків газети – “Херсон отримає: паспорти, зв’язок, російські банки”, “Новости СВО”, “Профспілка завжди турбувалася про права трудящих” тощо.

Так звана “влада” Херсону очікує прибуття групи політтехнологів з РФ, які мають організувати підготовку та проведення “референдуму”. Їх планують розмістити в готелі “Бордо”, який окупанти взяли під посилену охорону.

Розвідники додали, що на територію мобільного госпіталю в Херсоні противник доставив 2 тентованих КамАЗів з пораненим особовим складом, близько 40 осіб.