Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.
Раніше підозрюваний був колишнім директором Бериславського фахового педагогічного коледжу імені В.Ф. Беньковського Херсонського державного університету. У травні він добровільно перейшов на бік російських загарбників.
За даними слідства, мешканець Бериславу прийняв пропозицію росіян обійняти псевдопосаду “голови військово-цивільної адміністрації Бериславського адміністративного району”. На користь окупантів він виконує покладені владою функції.
Чоловік займається переходом суб’єктів господарювання району на російську систему реєстрації та оподаткування. Крім того, він стимулює запровадження “рублевої зони”.
Слідчі Управління СБУ в Херсонській області здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні. Йому заочно повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України). За це чоловіку загрожуватиме до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.
- Нагадаємо, Служба безпеки України викрила всіх колаборантів і зрадників, які вступили до так званого “МВД Херсонской області”. Структура придушує опір та залякує місцевих жителів тимчасово окупованих територій.
- У Києві затримали громадянина РФ, який, можливо, причетний до диверсійно-розвідувальних груп. Він фотографував об’єкти стратегічного значення і намагався швидко покинути територію, що охороняється.
- У Донецькій області викрили мережу російських агентів. Вони коригували артилерійські обстріли по об’єктах критичної інфраструктури, серед яких була й залізниця.