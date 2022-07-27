Так званому "голові Бериславського району Херсонської області" повідомлено про підозру. Це пов'язано з тим, що він добровільно погодився на співпрацю з окупантами.

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.

Раніше підозрюваний був колишнім директором Бериславського фахового педагогічного коледжу імені В.Ф. Беньковського Херсонського державного університету. У травні він добровільно перейшов на бік російських загарбників.

За даними слідства, мешканець Бериславу прийняв пропозицію росіян обійняти псевдопосаду “голови військово-цивільної адміністрації Бериславського адміністративного району”. На користь окупантів він виконує покладені владою функції.

Чоловік займається переходом суб’єктів господарювання району на російську систему реєстрації та оподаткування. Крім того, він стимулює запровадження “рублевої зони”.

Слідчі Управління СБУ в Херсонській області здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні. Йому заочно повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України). За це чоловіку загрожуватиме до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.