Про це повідомило російське пропагандистське видання ТАСС.
Наприклад у магазинах та аптеках Нової Каховки в Херсонській області вже люди розраховуються за товари рублями. Всі цінники у магазинах мають бути у рублях.
За словами одного з покупців, продукти в магазинах загалом постачають з Автономної республіки Крим та Краснодарського краю. Овочі на полицях магазинів місцевого виробництва, натомість фрукти завозять також з території тимчасово окупованого Криму.
Дефіциту продуктів та ліків поки що немає.
- Нагадаємо, що жителі окупованих територій Півдня чинять супротив переходу регіону в рублеву зону. Окупанти змушені користуватися гривнями, бо місцеві не приймають російську валюту.
- Раніше представник окупаційної влади тимчасово зайнятого Херсона заявив, вже з 1 травня місто перейде на російську валюту.
- Також у Запорізькій обласній військовій адміністрації заявили, що у тимчасово окупованих Росією населених пунктах області загарбники змушують місцевих мешканців переходити на рублі.