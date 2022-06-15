У Херсонській області у повноцінний обіг впровадили російські рублі. Тепер у магазинах мають бути цінники відповідно російській валюті.

Про це повідомило російське пропагандистське видання ТАСС.

Наприклад у магазинах та аптеках Нової Каховки в Херсонській області вже люди розраховуються за товари рублями. Всі цінники у магазинах мають бути у рублях.

За словами одного з покупців, продукти в магазинах загалом постачають з Автономної республіки Крим та Краснодарського краю. Овочі на полицях магазинів місцевого виробництва, натомість фрукти завозять також з території тимчасово окупованого Криму.

Дефіциту продуктів та ліків поки що немає.