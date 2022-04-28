Про це повідомляє російське пропагандистське видання РИА Новости.
Новину про перехід на російські рублі в українському Херсоні розповів так званий “заступник голови” військово-цивільної адміністрації міста Кирило Стрємоусов.
За його словами, з 1 травня в окупованому росіянами регіоні розпочнеться запровадження рубля.
Стрємоусов також додав, що повністю ввести в обіг російську валюту окупанти сподіваються протягом 4-ох місяців.
“У цей період будуть ходити рубль та гривня, а потім відбудеться повний перехід на рублі”, – заявив представник окупаційної влади Херсона.
- Нагадаємо, голова Херсонської ОВА Геннадій Лагута заявив, що російські військові зняли усю українську символіку у приміщенні ОДА. Головою Херсонської обласної адміністрації окупанти призначили Володимира Сальдо, головою міської адміністрації – Олександра Кобця.
- Також у тимчасово окупованому росіянами Херсоні офіцери ФСБ намагаються примусово евакуювати іноземців, аби потім записати з ними пропагандистський матеріал як із “вдячними за порятунок”.
- Напередодні в окупованому Херсоні російські військові розігнали мирний мітинг, який вийшов під гаслом “Херсон – це Україна”.
- Раніше російський телеканал “НТВ” випустив сюжет, у якому розповів, як живеться “звільненим” мешканцям у тимчасово окупованому Херсоні “після відходу нацформувань”. Однак замість Херсона показав кадри міста у РФ.