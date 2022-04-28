Як заявив представник окупаційної влади тимчасово зайнятого Херсона, вже з 1 травня місто перейде на російську валюту.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання РИА Новости.

Новину про перехід на російські рублі в українському Херсоні розповів так званий “заступник голови” військово-цивільної адміністрації міста Кирило Стрємоусов.

За його словами, з 1 травня в окупованому росіянами регіоні розпочнеться запровадження рубля.

Стрємоусов також додав, що повністю ввести в обіг російську валюту окупанти сподіваються протягом 4-ох місяців.

“У цей період будуть ходити рубль та гривня, а потім відбудеться повний перехід на рублі”, – заявив представник окупаційної влади Херсона.