Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни. Зазначено, що прокурори вживають можливі заходи для документування воєнних злочинів, які вчинили війська РФ.

Зазначимо, що на окупованих територіях Криму, Донецької та Луганської областей загарбники теж використовують захоплені вежі для роботи місцевих операторів. Крім того, оператори в ОРДЛО працюють на українському коді “+380”.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.