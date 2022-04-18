Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.
Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни. Зазначено, що прокурори вживають можливі заходи для документування воєнних злочинів, які вчинили війська РФ.
Зазначимо, що на окупованих територіях Криму, Донецької та Луганської областей загарбники теж використовують захоплені вежі для роботи місцевих операторів. Крім того, оператори в ОРДЛО працюють на українському коді “+380”.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.
- Нагадаємо, російська оперативно-тактична авіація збільшила кількість вильотів в понад 1,5 раза. Це пов’язано з тим, що армія РФ завершує формування наступального угруповання на Сході України.
- Місто Кремінна Луганської області, в яку вночі увірвалися війська РФ та до ранку тривали вуличні бої, захопили під контроль росіяни. Українські захисники продовжують чинити опір.
- Також бойовики генерала Сухейла аль-Хассана є серед сотень підготовлених Росією сирійських бійців, які воюють разом із російськими військами в Україні. Серед них – сирійські солдати, колишні повстанці та досвідчені бійці, які роками воювали проти угруповання “Ісламська держава” у Сирії.