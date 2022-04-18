Повідомляється, що бойовики генерала Сухейла аль-Хассана є серед сотень підготовлених Росією сирійських бійців, які воюють разом із російськими військами в Україні. Серед них – сирійські солдати, колишні повстанці та досвідчені бійці, які роками воювали проти угруповання "Ісламська держава" у Сирії.

Про це повідомляє американське видання АР.

Під час візиту до Сирії у 2017 році Володимир Путін похвалив сирійського генерала, чия дивізія відіграла важливу роль у розгромі повстанців у тривалій громадянській війні в країні. Російський президент сказав йому, що його співпраця з російськими військами “приведе до великих успіхів у майбутньому”.

І зараз є ймовірність, що сирійські бойовики вступили у війську проти України на російській стороні.

Наразі, схоже, лише невелика кількість прибула в Росію для військового навчання перед відправкою на передову. Хоча чиновники Кремля на початку війни хвалилися числом понад 16 000 заявок з Близького Сходу, американські чиновники та активісти, які спостерігають за Сирією, кажуть, що поки що такої кількості не спостерігається.

Однак аналітики стверджують, що це може змінитися, оскільки Росія готується до наступної фази битви з повномасштабним наступом на Сході України. Вони вважають, що війська із Сирії, швидше за все, будуть розгорнуті в найближчі тижні, особливо після того, як Путін назначив генерала Олександра Дворнікова, який командував російськими військовими в Сирії, новим військовим командувачем в Україні.

Хоча деякі ставлять під сумнів, наскільки ефективними будуть сирійські бойовики в Україні, їх можуть залучити, якщо знадобиться більше сил для облоги міст або компенсації зростаючих втрат. Дворніков добре знайомий з численними воєнізованими угрупованнями в Сирії, підготовленими Росією, в той час, як він керував стратегією нещадної облоги та бомбардування міст у Сирії.

Росія готується до великої битви в Україні, і сирійські бойовики, ймовірно, візьмуть участь, сказав Ахмад Хамада, перебіжчик із сирійської армії, який зараз є військовим аналітиком у Туреччині.

Сирійські спостерігачі та активісти стверджують, що росіяни активно вербували в Сирії для участі в українській війні, зокрема серед бойовиків, які пройшли навчання.

Рамі Абдуррахман, який очолює британську Сирійську обсерваторію з прав людини, опозиційний військовий моніторинг, повідомив, що наразі зареєструвалося близько 40 000 осіб – 22 000 у російських військових і близько 18 000 у російського приватного підрядника Wagner Group.

За словами Абдуррахмана, близько 700 членів 25-ї дивізії сил спеціальних місій аль-Хассана, відомої в Сирії як “Сила тигрів”, покинули Сирію протягом останніх тижнів, щоб воювати разом із російськими силами. Незалежно підтвердити цифри не вдалося.

Проурядові активісти протягом останніх двох тижнів опублікували в соцмережах відео, на яких видно, як бойовики “Сили Тигрів” виконують військові навчання, включаючи стрибки з парашутами з гелікоптерів.

Абдуррахман сказав, що є також добровольці з 5-ї дивізії, підготовленої росіянами; бригади Баас, які є збройним крилом правлячої партії Баас Асада; і палестинська бригада “Кудс”, що складається з палестинських біженців у Сирії. Усі вони воювали разом із російськими військовими у війні в Сирії.

“Росіяни шукають досвідчених бійців. Вони не хочуть нікого, кого не навчили росіяни”, – сказав Абдуррахман.

Наприкінці березня підготовлені Росією сили, відомі як “Мисливці ІДІЛ”, які роками воювали проти ІД, опублікували оголошення, в якому закликали чоловіків у віці від 23 до 49 років прийти на перевірку.

Раніше цього місяця речник Пентагону Джон Кірбі заявив, що у США є ознаки того, що група Вагнера намагається залучити бойовиків, переважно з Близького Сходу, для розміщення на Донбасі на сході України.

Але він сказав, що немає “конкретної інформації” про кількість набраних. “Ми ще не побачили нічого реального, коли справа доходить до підкріплення”, – додав він.

Генерал Френк Маккензі, голова Центрального командування США, на початку березня заявив Комітету з питань збройних сил Сенату, що поки що існують лише “дуже невеликі групи”, які намагаються пробитися з Сирії в Україну, назвавши це “дуже маленькою цівкою”.

Генерал ліванської армії у відставці Наджі Малаеб, який уважно стежить за війною в Сирії, сказав, що поки немає жодних ознак того, що сирійські бойовики їдуть до Росії, але це може змінитися, якщо війна затягнеться.

“Все залежить від того, що росіяни планують робити найближчим часом”, – сказав Малаеб.