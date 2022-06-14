Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора
За даними слідства, на початку березня підозрюваний почав співпрацювати зі співробітниками спецслужб Росії та представниками окупаційної влади.
Він повідомив російським загарбникам про те, що в архіві дитячої лікарні зберігається медична документація з особовими справами співробітників Головного управління Нацполіції в Херсонській області.
Саме так російські окупанти отримали доступ до інформації про співробітників правоохоронних органів регіону.
Наразі триває досудове розслідування співробітниками Управління СБУ в Херсонській області.
- Нагадаємо, що співробітники Державного бюро розслідувань заочно повідомили про підозру у державній зраді вісьмом правоохоронцям, які вирішили піти на військову службу до російських загарбників.
- Також раніше повідомлялося, що українця, котрий коригував ворожий вогонь по Києву, засудили до 8 років позбавлення волі. Чоловіка завербували російські спецслужби ще вісім років тому.
- У Житомирській області затримали російського агента. Він “зливав” інформацію щодо Збройних сил України та планував особисто приєднатися до лав захисників для шпигування.