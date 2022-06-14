Заступника генерального директора закладу охорони здоров’я з медичної частини Херсонської обласної дитячої лікарні підозрюють у державній зраді. Через те, що він сприяв ворогу в отриманні інформації про співробітників поліції.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора

За даними слідства, на початку березня підозрюваний почав співпрацювати зі співробітниками спецслужб Росії та представниками окупаційної влади.

Він повідомив російським загарбникам про те, що в архіві дитячої лікарні зберігається медична документація з особовими справами співробітників Головного управління Нацполіції в Херсонській області.

Саме так російські окупанти отримали доступ до інформації про співробітників правоохоронних органів регіону.

Наразі триває досудове розслідування співробітниками Управління СБУ в Херсонській області.