Інформацію зібрали #Букви.
Частково зникло світло у Львові. Щодо перших вибухів повідомив мер Львова Андрій Садовий близько 16:09.
Мер Харкова Ігор Терехов додав, що зупинено роботу метрополітену. Також частково знеструмлено місто.
Російські окупанти завдали удару по енергетичному об’єкту у Рівному. За словами мера Олександра Третяка, деякі частини міста – без електроенергії.
Глава Хмельницької ОВА Сергій Гамалій додав, що у частині міста Хмельницького відсутнє електропостачання. Є два прильоти по Хмельницькій ТГ.
Мер Житомира Сергій Сухомлин заявив, що військові РФ завдали двох ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі.
“Енергетики працюють, працює ДСНС. Наразі у місті немає світла, більше інформації розкажу згодом”, – сказав Сергій Сухомлин.
Глава Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив, що через ворожі удари найближчим часом в області може бути запроваджено аварійне відключення електроенергії.
- Ввечері 15 листопада російські військові завдали масованого обстрілу по території України. Вибухи було чутно у Києві, Львові, Кривому Розі, Харкові та Рівному.
- 15 листопада російські військові завдали ракетних ударів по Києву. За даними міської влади, ворог влучив в один із центральних районів.