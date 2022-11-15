Ввечері 15 листопада окупанти здійснили масовий обстріл по об'єктах критичної інфраструктури. У низці міст України частково зникло світло.

Інформацію зібрали #Букви.

Частково зникло світло у Львові. Щодо перших вибухів повідомив мер Львова Андрій Садовий близько 16:09.

Мер Харкова Ігор Терехов додав, що зупинено роботу метрополітену. Також частково знеструмлено місто.

Російські окупанти завдали удару по енергетичному об’єкту у Рівному. За словами мера Олександра Третяка, деякі частини міста – без електроенергії.

Глава Хмельницької ОВА Сергій Гамалій додав, що у частині міста Хмельницького відсутнє електропостачання. Є два прильоти по Хмельницькій ТГ.

Мер Житомира Сергій Сухомлин заявив, що військові РФ завдали двох ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі.

“Енергетики працюють, працює ДСНС. Наразі у місті немає світла, більше інформації розкажу згодом”, – сказав Сергій Сухомлин.

Глава Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив, що через ворожі удари найближчим часом в області може бути запроваджено аварійне відключення електроенергії.