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У художньому музеї Естонії відкрилась виставка українських авангардистів

У головному художньому музеї Естонії KUMU в співпраці з Мистецьким арсеналом відкрилася виставка українських авангардистів "Футуромарення: Україна та авангард".

Вівторок, 11 квітня 2023, 16:10
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Про це написала Олена Зеленська в Telegram.

Зазначається, що це виставка про українських митців — письменників, художників, режисерів, які творили сто років тому і могли стати світовім надбанням, якби їх не знищили. Однак деякі стали, проте лише тоді, коли їхню ідентичність приховали, назвавши росіянами.

Фото: Олена Зеленська

Під час відкриття перша леді звернулася до гостей відкриття у відеопривітанні. Зеленська розповіла, як нині історія повторюється — агресор свідомо нищить українську культуру.

“Ми втратили вже кілька музеїв, безліч цінних експонатів мистецтва. Твори, які побачать відвідувачі виставки — Василя Єрмілова, Олександри Е’кстер, Давида Бурлюка, Віктора Пальмова — з колекцій музеїв, які продовжують свою роботу в умовах війни. І вберегти їх нині надскладне завдання”, – йдеться в дописі.

Фото: Олена Зеленська

Також перша леді додала, що культура все ж перемагає — “хоч твори мистецтва, як і люди, в Україні вимушені ховатися в бомбосховищах”. Світові музеї підтримують Україну, розкриваючи правду про українське походження багатьох відомих митців, й голос українського мистецтва звучить все потужніше.

Фото: Олена Зеленська

“Тож “Футуромарення” – це ключ, який допомагає зрозуміти не лише українську культуру, але й джерела української стійкості”, – резюмувала Зеленська.

Теги: KUMU, виставка, війна, Естонія, підтримка України, російсько-українська війна, українські авангардисти, художній музей, Мистецький Арсенал

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