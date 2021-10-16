15 жовтня у Києві на пішохідному переході на проспекті Степана Бандери вантажівка збила двох осіб — журналіста телеканалу "UA: Перший" Олександра Зінченка та його друга Олександра Шибицького. Останній помер у лікарні від отриманих травм.

Про це повідомляє поліція Києва.

15 жовтня водій вантажівки “МАН”, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, скоїв наїзд на двох пішоходів на просп. Бандери в Оболонському районі Києва, що переходили дорогу на нерегульованому пішохідному переході. Після ДТП винуватець утік з місця події — його зупинили на Столичному шосе, розташованому за 14 км від місця аварії.

Поліціянти затримали водія, кров якого містила алкоголь. Прилад “Драгер” показав 2,68 проміле (при дозволеному рівні в 0,2 проміле), що вважається важким ступенем сп’яніння.

Внаслідок наїзду постраждали два чоловіка 1977 та 1996 року народження. Останнього ушпиталили, але він помер у лікарні.

Видання “Детектор медіа” повідомляє, що постраждалими були історик та журналіст телеканалу “UA: Перший” Олександр Зінченко, а також його друг Олександр Шибицький.

Зінченко на своїй сторінці у Facebook повідомив, що він спільно з Шибицьким справді постраждали в ДТП.

“Нічого не пам’ятаю. З фото видно, що я намагався накладати жгут власним ременем. Не пам’ятаю цього. Вчора нас з Олександром Шибицьким на тротуарі збив п’яний на вантажівці. Щойно мені повідомили, що Саші не стало. У мене навпаки – другий день народження. Я відбувся розсіченням та легким струсом мозку”, – повідомив Зінченко.

Також Зінченко додав, що у травні 2021 року Шибицький втратив тата.

“Сашко у травні втратив тата. Тепер родина втратила сина. Йому за тиждень мало бути 25”, – розповів він.

Столичне видання Big Kyiv повідомило, що на вантажівка, водій якої збив Зінченка та Шибицького, містила логотип “Великого будівництва”.