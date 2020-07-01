З 1 липня в Україні введено кримінальну відповідальність за керування транспортним засобом в стані сп'яніння, а також під впливом ліків, що знижують увагу.

Про повідомив юрист, ексзаступник голови ЦВК Андрій Магера.

Як повідомлялося раніше, 22 листопада 2020 Верховна Рада підтримала законопроєкт №7279-д “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних злочинів”. Текст закону був оприлюднений в квітні 2019 року. Закон, за винятком деяких пунктів, вступив в силу з 1 липня 2020 року.

Зазначений закон, серед іншого, передбачає доповнення Кримінального Кодексу України новою статтею 286-1 “Керування транспортними засобами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції”.

Так, з сьогоднішнього дня була введену кримінальну (а не адміністративну, як це було раніше) відповідальність за:

керування транспортними засобами в стані алкогольного, наркотичного або іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції;

передачу керування транспортним засобом особі, яка перебуває в стані такого сп’яніння чи під впливом таких лікарських препаратів;

відмову особи, яка керує транспортним засобом, від проходження відповідно до встановленого порядку медичного огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції;

вживання водієм транспортного засобу після дорожньо-транспортної пригоди з його участю алкоголю, наркотиків, а також лікарських препаратів, виготовлених на їх основі (крім зазначених в офіційно затвердженого складу аптечки або призначені медичним працівником), або після того, як транспортний засіб був зупинений на вимогу поліціянта, для проведення огляду або до прийняття рішення про звільнення від його проведення.

Санкції статті передбачають накладення штрафу на суму від 17 до 34 тисяч гривень з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. У разі вчинення цих дій повторно, сума штрафу збільшується до 51 тисячі.

Зазначимо, раніше сума штрафів була значно меншою: до 10,2 тисяч гривень за скоєння цих дій вперше, до 20,4 тисяч за повторне правопорушення, до 40,8 тисяч в разі, якщо особу було притягнуто до відповідальності втретє за рік.

Що не так з нововведенням?

Юрист Андрій Магера зазначив, що в рішенні щодо криміналізації дій водія, який знаходиться під впливом лікарських препаратів, є ряд суперечливих моментів. Наприклад, не враховується, що деякі люди вимушені весь час приймати ліки. Також є ризики зловживання з боку поліції.

“По-перше, ліки можуть давати різну побічну дію на ту чи іншу людину. По-друге, існують хронічні хвороби, для боротьби з якими людина змушена постійно вживати певні ліки. А тепер уявіть, що поліцейський на власний розсуд почне вирішувати чи перебуває водій під дією лікарських препаратів чи ні, чи знижують увагу та швидкість реакції водія такі препарати чи ні. Уявили?”, — зазначив він.

Також фахівець звернув увагу на те, що реакція водіїв неоднакова незалежно від прийому лікарських препаратів, що пов’язано, зокрема, з віковими особливостями, тому вказане рішення представляється нелогічним.

“То в чому суспільна небезпека 20-літнього водія, який вживає ліки, порівняно із 80-літнім водієм, який може не вживати ліків, але який може гірше бачити, чути і чия увага і швидкість реакції є значно повільнішими? Де логіка? Так і хочеться запитати парламент, який приймав закон, і президента, який закон підписував: Ви справді вирішили зробити із водіїв, які вживають ліки, злочинцями?”, — додав юрист.

Магера висловив думку, що законодавцю слід було залишити адміністративну відповідальність для водіїв, які перебувають під дією лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.