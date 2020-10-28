У Києві з четверга, 29 жовтня, в школах відновиться навчання після канікул.

Про це повідомив сьогодні мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу в прямому включенні з дому, де він знаходиться на самоізоляції через захворювання на коронавірус.

“З 29 жовтня відновлюється навчання після канікул у столичних школах. Залишаться на карантині вісім шкіл і 587 класів в 186 школах Києва: через захворювання педагогів і учнів”, – зазначив Кличко.

Він уточнив, що після виборів у всіх школах міста, де були розташовані дільниці, здійснили дезінфекцію.

Крім того, 95% навчальних закладів (420 шкіл) за заявками директорів вже підключені до опалення.

“Думаю, учні безпечно зможуть повернутися за парти. Але наголошую: ми тримаємо ситуацію на контролі і оперативно ухвалюємо рішення щодо карантину в окремих школах. Чи про переведення окремих класів на дистанційне навчання”, – підсумував Кличко.

(На відео – з 5:12)