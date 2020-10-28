Про це повідомив сьогодні мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу в прямому включенні з дому, де він знаходиться на самоізоляції через захворювання на коронавірус.
“З 29 жовтня відновлюється навчання після канікул у столичних школах. Залишаться на карантині вісім шкіл і 587 класів в 186 школах Києва: через захворювання педагогів і учнів”, – зазначив Кличко.
Він уточнив, що після виборів у всіх школах міста, де були розташовані дільниці, здійснили дезінфекцію.
Крім того, 95% навчальних закладів (420 шкіл) за заявками директорів вже підключені до опалення.
“Думаю, учні безпечно зможуть повернутися за парти. Але наголошую: ми тримаємо ситуацію на контролі і оперативно ухвалюємо рішення щодо карантину в окремих школах. Чи про переведення окремих класів на дистанційне навчання”, – підсумував Кличко.
(На відео – з 5:12)
- У Києві за минулу добу коронавірус COVID-19 діагностували у 563 людей. Ще 15 хворих померли.
- 24 жовтня стало відомо, що мер Києва Віталій Кличко заразився коронавірусом COVID-19. Він не голосував на місцевих виборах 25 жовтня, оскільки знаходиться на самоізоляції.