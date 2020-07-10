Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
“Хочу повідомити, що в столиці тривають перевірки закладів і підприємств на дотримання ними регламентів роботи. Патрулі, до складу яких входять співробітники Держпродспоживслужби, представники поліції та “Муніципальної охорони”, перевіряють ресторани, торговельні центри та магазини, столичні ринки”, – сказав він.
За словами Кличка, тільки за останніх кілька днів перевірили загалом понад 430 об’єктів. Склали 107 протоколів.
“Тобто кожен четвертий заклад у місті – порушує правила! А потім люди питають, звідки в нас така висока захворюваність на коронавірус. Щодо перевірок нічних клубів. Після виявлення грубих порушень спеціальна комісія ухвалила рішення про закриття вже чотирьох таких закладів. Бо вони, нехтуючи безпекою відвідувачів і порушуючи правила, працювали після 22-ої години. Перевірки триватимуть і надалі”, – додав він.
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