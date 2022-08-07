Процитувала депутатку пресслужба Київської міської державної адміністрації.
Ганна Свириденко розповіла, що їжаки є невіддільною частиною екосистеми. Їжаки білогруді, які проживають у Києві, харчуються жабами, хробаками, мишами, гусеницями, а також рудими іспанськими слимаками, які шкодять врожаям на полях та городах.
Зараз літо і дорослі тварини виводять своїх дитинчат зі схованок і учать їх полювати. Їжаків зараз можна побачити у скверах, парках та зелених зонах поблизу житлових будинків. Депутатка закликала власників домашніх тварин бути обережними, адже допитливі улюбленці можуть полізти до їжака та поколоти собі носи. А колючі тваринки, своєю чергою, від такої зустрічі отримають стрес.
Якщо ж хтось хоче погодувати їжака, мусить дотримуватися певних правил, аби не зашкодити їх здоров’ю. Цих тварин не можна годувати хлібом і солодощами, а молоко може викликати у них отруєння.
Що їжакам можна давати: сире або варене м’ясо, паштети для котів або зоофобусами (личинки жуків чорнотілок).
Іноді їжакам дійсно необхідна людська допомога, коли вони застрягають у парканах або падають до канави. Якщо ситуація складна, Ганна Свириденко радить звернутися до фахівців.
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