Депутатка Київської міської ради Ганна Свириденко пояснила, як нагодувати диких їжаків, аби їм не нашкодити. Неправильний раціон несе загрозу здоров'ю тварин.

Процитувала депутатку пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Ганна Свириденко розповіла, що їжаки є невіддільною частиною екосистеми. Їжаки білогруді, які проживають у Києві, харчуються жабами, хробаками, мишами, гусеницями, а також рудими іспанськими слимаками, які шкодять врожаям на полях та городах.

Зараз літо і дорослі тварини виводять своїх дитинчат зі схованок і учать їх полювати. Їжаків зараз можна побачити у скверах, парках та зелених зонах поблизу житлових будинків. Депутатка закликала власників домашніх тварин бути обережними, адже допитливі улюбленці можуть полізти до їжака та поколоти собі носи. А колючі тваринки, своєю чергою, від такої зустрічі отримають стрес.

Якщо ж хтось хоче погодувати їжака, мусить дотримуватися певних правил, аби не зашкодити їх здоров’ю. Цих тварин не можна годувати хлібом і солодощами, а молоко може викликати у них отруєння.

Що їжакам можна давати: сире або варене м’ясо, паштети для котів або зоофобусами (личинки жуків чорнотілок).

Іноді їжакам дійсно необхідна людська допомога, коли вони застрягають у парканах або падають до канави. Якщо ситуація складна, Ганна Свириденко радить звернутися до фахівців.