Про це повідомляє американське медичне видання Medicalxpress.
Видання цитує технічного керівника ВООЗ Марію Ван Керхове, яка сказала, що людям необхідно подумати про зниження впливу вірусу і взяти під контроль його поширення.
Вона зазначила, що минулого тижня у світі зафіксували рекордну кількість нових заражень COVID-19: майже 9,5 мільйонів нових випадків. Це – рекорд, бо кількість заражень зросла, у порівнянні із попереднім тижнем, на 71%.
Марія Ван Керхове наголосила, що є низка причин, чому штам Omicron став надзвичайно заразним у всьому світ.
Перша причина – що мутації дозволяють вірусу легше прикріплюватися до клітин людини.
“По-друге, ми спостерігаємо ефект імунної втечі: новий варіант легше уникає імунної відповіді. Це означає, що люди можуть інфікуватися попри вакцинацію чи те, що вже перехворіли коронавірусом”, — сказала вона.
Також Марія Ван Керхове наголосила, що фахівці, які вивчають Omicron, спостерігають реплікацію цього штаму у верхніх дихальних шляхах.
“Це відрізняється від Delta та інших варіантів, включаючи початковий штам, який реплікувався у нижніх дихальних шляхах у легенях”, – додала фахівець.
На думку представників ВООЗ, поширення вірусу також зумовлене тим, що люди стали більше спілкувалися один з одним. У громадських місцях – у закритих приміщеннях – не дотримуюються фізичного дистанціювання, особливо – взимку.
“Нам потрібно турбуватися про те, щоб зменшити вплив вірусу”, – сказала Марія Ван Керхове.
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