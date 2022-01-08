Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що поширення Omicron було обумовлено комбінацією факторів. До них віднесли як особливості цього штаму вірусу, так і те, що люди у світі послабили пильність й збільшили кількість соціальних контактів.

Про це повідомляє американське медичне видання Medicalxpress.

Видання цитує технічного керівника ВООЗ Марію Ван Керхове, яка сказала, що людям необхідно подумати про зниження впливу вірусу і взяти під контроль його поширення.

Вона зазначила, що минулого тижня у світі зафіксували рекордну кількість нових заражень COVID-19: майже 9,5 мільйонів нових випадків. Це – рекорд, бо кількість заражень зросла, у порівнянні із попереднім тижнем, на 71%.

Марія Ван Керхове наголосила, що є низка причин, чому штам Omicron став надзвичайно заразним у всьому світ.

Перша причина – що мутації дозволяють вірусу легше прикріплюватися до клітин людини.

“По-друге, ми спостерігаємо ефект імунної втечі: новий варіант легше уникає імунної відповіді. Це означає, що люди можуть інфікуватися попри вакцинацію чи те, що вже перехворіли коронавірусом”, — сказала вона.

Також Марія Ван Керхове наголосила, що фахівці, які вивчають Omicron, спостерігають реплікацію цього штаму у верхніх дихальних шляхах.

“Це відрізняється від Delta та інших варіантів, включаючи початковий штам, який реплікувався у нижніх дихальних шляхах у легенях”, – додала фахівець.

На думку представників ВООЗ, поширення вірусу також зумовлене тим, що люди стали більше спілкувалися один з одним. У громадських місцях – у закритих приміщеннях – не дотримуюються фізичного дистанціювання, особливо – взимку.

“Нам потрібно турбуватися про те, щоб зменшити вплив вірусу”, – сказала Марія Ван Керхове.