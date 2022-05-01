Про це йдеться на офіційному сайті конгресмена.
Так, резолюція дозволить використовувати збройні сили США для захисту територіальної цілісності України у випадку, якщо “Путін загострить свою несправедливу війну проти нашого демократичного союзника”.
Як зазначає конгресмен, документ про дозвіл на використання військової сили для захисту союзників Америки від 2022 року дозволить президенту Сполучених Штатів використовувати американські сили для реагування на сценарій, за яким РФ використає хімічну, біологічну або ядерну зброю проти України.
За словами Кінзінгера, резолюція стала б червоною лінією для Кремля. Він зазначив, що США мають підтвердити, що підтримують людей, які прагнуть свободи й твердо протистоять авторитаризму. Вашингтон повинен вжити заходів, щоб зупинити вбивства та катування мирних українців.
“Як сказав президент Сполучених Штатів, Путіна потрібно зупинити. Відповідно, Головнокомандувач найбільших військових у світі повинен мати повноваження та засоби для здійснення необхідних дій”, – резюмував конгресмен.
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