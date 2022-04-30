Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний під час телефонної розмови з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США, генералом Марком Міллі заявив, що Україна відмовиться від зброї радянського виробництва на користь техніки зразків НАТО.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Валерій Залужний спільно з його американським колегою обговорили питання постачання озброєння, боєприпасів і техніки для України.

За словами Головнокомандувача ЗСУ, формування переліку потреб, система логістики, підготовка особового складу та використання наданих зразків зброї під постійним суворим контролем.

“Ми також обговорили з моїм американським колегою перспективну модель Збройних Сил України. Вочевидь, ми змушені відмовлятися від радянської зброї та техніки й переходити на зразки НАТО. І чим раніше розпочнемо цей процес, тим швидше завершимо”, — зауважив Залужний.

Він також проінформував генерала Міллі щодо ситуації на Ізюмському та Сєвєродонецькому напрямках фронту, де командування РФ зосередило найбільш боєздатні угруповання.