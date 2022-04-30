Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Валерій Залужний спільно з його американським колегою обговорили питання постачання озброєння, боєприпасів і техніки для України.
За словами Головнокомандувача ЗСУ, формування переліку потреб, система логістики, підготовка особового складу та використання наданих зразків зброї під постійним суворим контролем.
“Ми також обговорили з моїм американським колегою перспективну модель Збройних Сил України. Вочевидь, ми змушені відмовлятися від радянської зброї та техніки й переходити на зразки НАТО. І чим раніше розпочнемо цей процес, тим швидше завершимо”, — зауважив Залужний.
Він також проінформував генерала Міллі щодо ситуації на Ізюмському та Сєвєродонецькому напрямках фронту, де командування РФ зосередило найбільш боєздатні угруповання.
- Нагадаємо, що 30 квітня, російська ракета влучила та пошкодила злітно-посадову смугу Одеського аеропорту.
- Також російські солдати надіслали матері фото вбитого сина-військовослужбовця, якого напередодні захопили у заблокованому Маріуполі в полон.
- Раніше російська армія 30 квітня обстріляла житловий квартал Добропілля, що на Донеччині, внаслідок чого 7 осіб отримали поранення.