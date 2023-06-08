Джерело: Politico.

“Війна в Україні перетворилася на конфлікт на виснаження. Ми спроможні і зобов’язані допомогти вийти з цього глухого кута. Ми можемо значно підвищити шанси України на перемогу, відновити мир в Європі та забезпечити більш стабільний і процвітаючий світ шляхом оперативного спорядження українській армії цих додаткових можливостей”, – йдеться в заяві.

Також додається, що ATACMS випускаються із високомобільних артилерійських зенітно-ракетних систем, які раніше передали Україні. Відтак, українські військові не потребуватимуть тривалої підготовки і зможуть використовувати ракети вже зараз.

Водночас парламентарі закликали Байдена відправити Україні й іншу сучасну зброю, зокрема американські винищувачі F-16 і додаткові засоби протиповітряної оборони Patriot. Окрім цього, у Конгресі наполягають на прискоренні передачі танків M1 Abrams, які мають прибути до України лише до кінця року.

Зазначається, що останніми тижнями опір адміністрації Байдена щодо передачі Україні ракет ATACMS послаблюється.