Джерело: Politico.
“Війна в Україні перетворилася на конфлікт на виснаження. Ми спроможні і зобов’язані допомогти вийти з цього глухого кута. Ми можемо значно підвищити шанси України на перемогу, відновити мир в Європі та забезпечити більш стабільний і процвітаючий світ шляхом оперативного спорядження українській армії цих додаткових можливостей”, – йдеться в заяві.
Також додається, що ATACMS випускаються із високомобільних артилерійських зенітно-ракетних систем, які раніше передали Україні. Відтак, українські військові не потребуватимуть тривалої підготовки і зможуть використовувати ракети вже зараз.
Водночас парламентарі закликали Байдена відправити Україні й іншу сучасну зброю, зокрема американські винищувачі F-16 і додаткові засоби протиповітряної оборони Patriot. Окрім цього, у Конгресі наполягають на прискоренні передачі танків M1 Abrams, які мають прибути до України лише до кінця року.
Зазначається, що останніми тижнями опір адміністрації Байдена щодо передачі Україні ракет ATACMS послаблюється.
- Частина посадовців Конгресу США планують наполягати адміністрації президента Джо Байдена швидше надати Україні зброї для очікуваного контрнаступу.
- За інформацією ЗМІ, головну роль у тому, аби переконати президента США Джо Байдена ухвалити рішення щодо винищувачів F-16 для України, зіграв державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен.
- За даними ЗМІ, президент США Джо Байден на саміті G7 у Японії заявив, що Вашингтон братиме участь у підготовці українських льотчиків на винищувачах четвертого покоління. Зокрема йдеться й про F-16.