Джерело: Голос Америки.

Наприклад, конгресмен-республіканець штату Техас Кіт Селф сказав, що для України далекобійна артилерія важливіша за винищувачі F-16.

“Як я вже казав президенту Зеленському, коли я був в Україні, я вважаю, що далекобійна артилерія потрібна українцям більше, ніж F-16. Я не розумію, чому ми не надаємо їм балістичні ракети ATACMS, це можуть бути ракети першого блоку, або другого. Ці ракети випускаються з установок HIMARS, які українці й так вже мають. Тому, я вважаю, що артилерія для України важливіша, ніж літаки F-16”, — зауважив Селф.

Втім, конгресвумен-демократка штату Пенсільванія Мадлен Дін зауважила, що Україні потрібно надати усе необхідне і якомога швидше за умови, якщо зброя не буде використовуватися для ударів по РФ.

“Я дуже задоволена рішенням адміністрації щодо підготовки українських сил оперувати винищувачами F-16. Моя особиста вимога до адміністрації, — це більше, більше та іще раз більше. Найбільше, що може бути потрібно. Щоб ми були певні, що Україна виграє цю війну, і зробить це раніше, аніж пізніше”, — сказала Дін.

Водночас конгресвумен-республіканка шату Міссурі Енн Вагнер наголосила, що адміністрація Байдена надає допомогу Києву недостатньо швидко. Також за її словами, НАТО має брати активнішу участь у допомозі Україні.

“Ми повинні дати Україні всю зброю та інструменти, які їм потрібні, щоб перемогти Путіна. Якщо українці готові вести боротьбу та жертвувати власним життям, ми тут, в Америці, а також усі члени НАТО повинні підтримати українців усім необхідним та якомога швидше”, — зазначила Вагнер.