21 липня російська війська атакували ракетами Краматорськ та Костянтинівку. У першому населеному пункті під завалами навчального закладу знайдено тіло чоловіка, ймовірно там можуть перебувати ще дві людини.

Про це повідомила ДСНС України.

У Краматорську тривають аварійно-рятувальні та пошукові роботи. На зруйнованій внаслідок обстрілу школі шукають постраждалих. Рятувальники розчистили та розібрали близько 110 тонн зруйнованих елементів будівлі.

Окупанти вночі обстріляли промислову частину Краматорська і центральну частину Бахмута. Руйнувань зазнали підприємства Старокраматорський машинобудівний завод та Новокраматорський машинобудівний завод.

Ворожа ракета також прилетіла на подвір’я приватного будинку у Торецьку. Проте вона не розірвалася.