Про це повідомила ДСНС України.
У Краматорську тривають аварійно-рятувальні та пошукові роботи. На зруйнованій внаслідок обстрілу школі шукають постраждалих. Рятувальники розчистили та розібрали близько 110 тонн зруйнованих елементів будівлі.
Окупанти вночі обстріляли промислову частину Краматорська і центральну частину Бахмута. Руйнувань зазнали підприємства Старокраматорський машинобудівний завод та Новокраматорський машинобудівний завод.
Ворожа ракета також прилетіла на подвір’я приватного будинку у Торецьку. Проте вона не розірвалася.
- Нагадаємо, 21 липня росіяни знову завдали удару по Харкову. Солдати РФ влучили в один з найгустонаселеніших районів міста. Внаслідок чого 2 людини загинуло, 19 — поранено.
- У ніч на 21 липня російські армійці укотре обстріляли Миколаїв. Окупанти випустили по місту 7 ракет.