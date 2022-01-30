Про це пише американське видання The Washington Post.

Згідно з оцінками американської розвідки, Путін недооцінив, наскільки дорого може коштувати напад РФ на Україну. Окрім втрат життів росіян, йдеться також і руйнівний вплив санкцій на економіку Російської Федерації.

Аналітики американської розвідки також дійшли висновку, що Путіна дезінформує його власне коло радників, котрі, ймовірно, не хочуть розповідати йому про реальні наслідки військових дій.

“Для мене ідея нападу на Україну та будь-яка інша її окупація, навіть тимчасова, є надзвичайно амбітною та дещо божевільною”, – сказав американський чиновник, котрий спеціалізується на російських справах.

Він зауважив, що Україна є великою країною. І хоч Путін, ймовірно, планує дуже швидко розгромити українських військових. Проте, за його словами, уроки історії повинні навчити очільника Кремля, що такий крок не вирішить багатьох або навіть більшості інших проблем, з якими він натомість зіштовхнеться.

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Напруга між Україною та Росією досягла найвищого рівня за останні роки, і скупчення російських військ біля кордону викликає побоювання, що РФ може незабаром почати вторгнення.

Кремль заперечує, що планує атаку, наголошуючи разом із тим, що підтримка України НАТО становить зростальну загрозу на західному фланзі Росії.

Нагадаємо, ставлення українських військових, які на сході боронять спокій нашої держави, до можливого вторгнення РФ на територію України, вразило фотографа Тімоті Фадека. За словами Фадека, на обличчях бійців немає навіть натяку нервозності, – вони змирилися й готові до бою вже багато років.

Відомо, що російські війська дислокуються на кордоні з Україною у трьох точках. Кремль розробив операцію із залученням 175 тисяч військових, і повномасштабне вторгнення може початися уже цього місяця.

Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Путін створює кризові ситуації протягом багатьох років, котрі пропонує вирішувати, вимагаючи поступок. Він розуміє лише силу та зупиняється там, де його зупинять.