По це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив в інтерв’ю німецькому виданню BILD.
Міністр назвав Путіна “майстром розпалювати страхи”, який з роками виробив чітку модель поведінки.
“Путін – майстер нагнітати страхи. Він роками формував чітку модель поведінки: спочатку створює проблеми та кризи, а після запрошує інших обговорити та розв’язати проблему разом з ним. І врешті-решт, вимагаючи поступок, пропонує рішення”, – заявив глава МЗС.
За його словами, президент РФ розуміє лише мову сили та “зупиняється лише там, де його зупиняють”.
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Дмитро Кулеба зауважив, що сила Заходу полягає у єдності, і “необхідно працювати над стримуванням на трьох рівнях: політичному, економічному та оборонному”.
“Нам необхідно чітко заявити про неприйнятну ціну подальшої агресії, водночас вступаючи у дипломатичні відносини з Росією і переконуючи Москву використати дипломатію”, – резюмував міністр.
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- Нагадаємо, заступник глави МЗС Польщі Павло Яблонський заявив, що Західні держави гарантували Україні підтримку незалежності. Погрози президента Росії Володимира Путіна не можуть змусити “відмовитися від зобов’язань”.
- Раніше міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау вважає, що через нарощування Росією військ на кордоні з Україною, Європа може опинитися у війні. Про це він заявив під час засідання постійної Ради ОБСЄ.
- Також президент Естонії Алар Каріс під час зустрічі з головою представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікасом заявив, що військова агресія з боку Росії загрожує безпеці не лише України, а й усієї Європи. Тому загальна підтримка територіальної цілісності та суверенітету України, як і раніше, важлива.
- Президент РФ Володимир Путін на пресконференції у Москві заявив, що у разі просування НАТО на схід Росія дасть жорстку відповідь, не виключено, що і з атакою на Україну.
- Відомо, що президент Росії Володимир Путін може потрапити під санкції Сполучених Штатів Америки у разі ескалації військової агресії на сході України. Сенатори-демократи передбачили таку можливість в альтернативному санкційному законопроєкті.
- Своєю чергою, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що вони категорично відмовили Росії в деяких вимогах. А саме у питанні розширення Північноатлантичного Альянсу та присутності військ на його східному фланзі.
- У НАТО також заявили, що будуть поруч з Україною, якщо Росія зважиться напасти.