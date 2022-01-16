По це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив в інтерв’ю німецькому виданню BILD.

Міністр назвав Путіна “майстром розпалювати страхи”, який з роками виробив чітку модель поведінки.

“Путін – майстер нагнітати страхи. Він роками формував чітку модель поведінки: спочатку створює проблеми та кризи, а після запрошує інших обговорити та розв’язати проблему разом з ним. І врешті-решт, вимагаючи поступок, пропонує рішення”, – заявив глава МЗС.

За його словами, президент РФ розуміє лише мову сили та “зупиняється лише там, де його зупиняють”.

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Дмитро Кулеба зауважив, що сила Заходу полягає у єдності, і “необхідно працювати над стримуванням на трьох рівнях: політичному, економічному та оборонному”.

“Нам необхідно чітко заявити про неприйнятну ціну подальшої агресії, водночас вступаючи у дипломатичні відносини з Росією і переконуючи Москву використати дипломатію”, – резюмував міністр.

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