Президент Російської Федерації Володимир Путін створює кризові ситуації протягом багатьох років, котрі пропонує вирішувати, вимагаючи поступок. Він розуміє лише силу та зупиняється там, де його зупинять.

По це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив в інтерв’ю німецькому виданню BILD.

Міністр назвав Путіна “майстром розпалювати страхи”, який з роками виробив чітку модель поведінки.

“Путін – майстер нагнітати страхи. Він роками формував чітку модель поведінки: спочатку створює проблеми та кризи, а після запрошує інших обговорити та розв’язати проблему разом з ним. І врешті-решт, вимагаючи поступок, пропонує рішення”, – заявив глава МЗС.

За його словами, президент РФ розуміє лише мову сили та “зупиняється лише там, де його зупиняють”.

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Дмитро Кулеба зауважив, що сила Заходу полягає у єдності, і “необхідно працювати над стримуванням на трьох рівнях: політичному, економічному та оборонному”.

“Нам необхідно чітко заявити про неприйнятну ціну подальшої агресії, водночас вступаючи у дипломатичні відносини з Росією і переконуючи Москву використати дипломатію”, – резюмував міністр.

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