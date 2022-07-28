Про це повідомив народний депутат України від партії “Європейська Солідарність” Олексій Гончаренко.
За його словами, у Кропивницькому під час занять у Гончаренко центрі, коли пролунала повітряна тривога, перебували діти. Саме тому адміністратор зібрала всіх дітей і пішла з ними до сусідньої церкви, аби сховатися у підвальному приміщенні. Натомість працівники церкви не пустили їх в укриття.
“Люди з церкви не пустили адміністраторку з дітьми до підвалу. Ми швидко обдзвонили всіх батьків і вони забрали своїх дітей”, – зазначив нардеп.
Також він натякнув на те, що це була Українська православна церква Московського патріархату.
Олексій Гончаренко наголосив на тому, що його публікація є офіційним зверненням до голови ОВА Кіровоградської області – Андрія Райковича з проханням розібратись з даною ситуацією.
Зазначимо, що сьогодні російські загарбники завдали ракетний удар по Кропивницькому. Проте жодних деталей наразі немає. Голова ОВА Кіровоградської області Андрій Райкович зазначив, що всі подробиці будуть згодом.
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