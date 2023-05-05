Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву.
Зазначається, що в Криму окупаційна “адміністрація” почала процес створення запасів води й харчів через ймовірність блокування Криму та південної Херсонської області.
Крім того, за даними ЦНС, на тимчасово окупованих територіях півдня росіяни готують евакуацію колаборантів на випадок українського контрнаступу.
У Запорізькій області вже розробили план евакуації працівників окупаційної адміністрації та членів їх родин до Криму. Така ж ситуація спостерігається й в Херсонській області. Більшість колаборантів з населених пунктів на косі Арабатська стрілка вже залишили регіон.
- Після окупації Росією Кримського півострова на його територію прибуло понад пів мільйона громадян РФ. Втім, всі вони знаходяться там незаконно, адже не переїжджали через українські КПВВ або прострочити терміни перебування. Тому, після деокупації Криму Україна має відправити їх назад.
- Російські окупанти “націоналізували” та виставили на продаж 700 підприємств у тимчасово окупованому Криму.
- У тимчасово окупованому Криму підлітка оштрафували на 40 тисяч рублів через фразу “Ми за Україну”. Учня 11 класу затримали та звинуватили у дискредитації ЗС РФ.