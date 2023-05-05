На території тимчасово окупованого Криму росіяни готують запаси їжі та води на випадок блокування півострова.

Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву.

Зазначається, що в Криму окупаційна “адміністрація” почала процес створення запасів води й харчів через ймовірність блокування Криму та південної Херсонської області.

Крім того, за даними ЦНС, на тимчасово окупованих територіях півдня росіяни готують евакуацію колаборантів на випадок українського контрнаступу.

У Запорізькій області вже розробили план евакуації працівників окупаційної адміністрації та членів їх родин до Криму. Така ж ситуація спостерігається й в Херсонській області. Більшість колаборантів з населених пунктів на косі Арабатська стрілка вже залишили регіон.