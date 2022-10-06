Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони.

Українські розвідники стверджують, що у Севастополі, у першій міській лікарні повістки отримали водії “швидких”. Водночас їх видали всьому персоналу трактористів підприємства “Золота балка”.

Мобілізованих направляють до військового містечка 810-ої бригади морської піхоти. Близько 300 осіб туди перекинули за останній тиждень. Призовники проходять прискорену базову бойову підготовку. Для цього залучили інструкторів 47-ї мотострілецької дивізії та 810-ї бригади.

Екіпажі БМП, БТР та РСЗВ “Град” мають особливу увагу, хоча поки що зразки сучасної техніки відсутні. Зокрема готують до участі у війні снайперів та саперів.

Здебільшого мобілізували чоловіків віком за 40 років, серед яких є учасники російських воєн в Ічкерії, декілька “афганців” тощо. Зокрема видали повістки ексвійськовим ЗСУ, які після окупації залишились на території Криму.

ГУР МО заявило, що у Криму зняли зі зберігання САУ “Акація” та ЗСУ-23-4 “Шилка”. Частину мобілізованих вже направили до Донецької та Херсонської областей.

Окупанти перед відправленням на фронт вдалися до “промивання мізків”, де розповідали, що нібито уряд України вже давно отримав та поділив кошти за здачу територій. Також новобранцям казали, що вони їдуть не на війну, а постріляти задля виду, що вибухи в Криму погоджені з Путіним, тож все під контролем, і Росія ще нічого не починала. Водночас росіяни стверджували, що Китай має намір надати сучасні ракети, аби знищувати міста України, а РФ свої просто береже.