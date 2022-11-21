Триває двісті сімдесят перша доба протистояння українського народу російському широкомасштабному вторгненню. Противник продовжує збройну агресію проти нашої держави, не припиняє завдавати ударів по об’єктах промисловості. Намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони, здійснює інженерне обладнання лінії оборони, на окремих напрямках продовжує вести наступальні дії. Веде повітряну розвідку.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

За поточну добу противник завдав 1 авіаційний, 2 ракетні удари та здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ вздовж лінії зіткнення.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація — без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

У прикордонних районах Брянської та Курської областей противник продовжує утримувати окремі підрозділи своїх військ.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник веде оборону, здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії населених пунктів.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій.

На Новопавлівському напрямку противник веде активну оборону на захоплених рубежах. Проводить обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії обʼєктів в районах 21 населеного пункту.

На Запорізькому напрямку ворог обороняється. Здійснив обстріли наших позицій з мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Від артилерійського вогню противника постраждали райони 9 населених пунктів.

На Криворізькому та Херсонському напрямках противник створює ешелоновану систему оборони, удосконалює фортифікаційне обладнання та логістичне забезпечення передових підрозділів, не припиняє артилерійських обстрілів позицій наших військ і населених пунктів на правому березі річки Дніпро.

Водночас, як зазначили у пресслужбі, на тимчасово окупованій території АР Крим тривають заходи прихованої мобілізації до лав російських окупаційних військ. Зокрема, в місті Сімферополь 19 листопада відбулась нарада за участі так званих керівників силових структур із представниками управління міста та головами селищних рад. Головним питанням цього збіговиська було невиконання визначених кількісних показників мобілізації.

З метою розв’язання зазначеної проблеми, з 21 листопада представники так званих військових комісаріатів та поліції на зазначеній тимчасово окупованій території розпочали вручення повісток під підпис.