Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
За поточну добу противник завдав 1 авіаційний, 2 ракетні удари та здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ вздовж лінії зіткнення.
На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація — без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.
У прикордонних районах Брянської та Курської областей противник продовжує утримувати окремі підрозділи своїх військ.
На Куп’янському та Лиманському напрямках противник веде оборону, здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії населених пунктів.
На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій.
На Новопавлівському напрямку противник веде активну оборону на захоплених рубежах. Проводить обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії обʼєктів в районах 21 населеного пункту.
На Запорізькому напрямку ворог обороняється. Здійснив обстріли наших позицій з мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Від артилерійського вогню противника постраждали райони 9 населених пунктів.
На Криворізькому та Херсонському напрямках противник створює ешелоновану систему оборони, удосконалює фортифікаційне обладнання та логістичне забезпечення передових підрозділів, не припиняє артилерійських обстрілів позицій наших військ і населених пунктів на правому березі річки Дніпро.
Водночас, як зазначили у пресслужбі, на тимчасово окупованій території АР Крим тривають заходи прихованої мобілізації до лав російських окупаційних військ. Зокрема, в місті Сімферополь 19 листопада відбулась нарада за участі так званих керівників силових структур із представниками управління міста та головами селищних рад. Головним питанням цього збіговиська було невиконання визначених кількісних показників мобілізації.
З метою розв’язання зазначеної проблеми, з 21 листопада представники так званих військових комісаріатів та поліції на зазначеній тимчасово окупованій території розпочали вручення повісток під підпис.
“Українська авіація протягом поточної доби завдала удару по району зосередження противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони, своєю чергою, уразили пункт управління, склад паливно-мастильних матеріалів та район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки”, – йдеться у повідомленні пресслужби.
- У тимчасово окупованому Криму росіяни продовжують розносити повістки. У заздалегідь складених переліках вкотре опинилися кримські татари. Так, ворог планує організувати “зачистку” чоловіків від 18 до 27 років.
- Аналітики Інституту вивчення війни проаналізували, чому президент РФ Володимир Путін нібито захищає та підтримує “незалежність” публікацій російських військових блогерів.
- Експерти Інституту вивчення війни зауважили, що російська влада готується продовжувати мобілізацію у РФ навіть попри те, що зараз триває ще осінній призов. Це призведе до ще більшого навантаження на апарат формування збройних сил і лише зашкодить військовому потенціалу як призовників, так і мобілізованих.
- Збройні сили України відбили російські атаки на Луганщині та Донеччині, а також з неба та землі вдарили по позиціях ворога і районах його зосередження.