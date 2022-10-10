10 жовтня під масований обстріл потрапила Івано-Франківська область. Ще вибухи було чутно у Львівській області та Кривому Розі.

Інформацію зібрали #Букви.

За даними “Суспільного“, вибухи пролунали близько 10:20. В області триває повітряна тривога.

Начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул заявив, що у місті відпрацювало ППО. Є збиті ракети.

“Всім перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги!” — заявив він.

Близько 09:20 вибух стався у Львівській області, відпрацювало ППО. В області зафіксували удари по об‘єктах енергетичної інфраструктури.

“Більше інформації згодом. Жителі Львівщини, залишайтесь в укриттях, є загроза нових ракетних ударів. Не поширюйте жодних фото, відео та припущень, не допомагайте ворогу”, — написав глава ОВА Максим Козицький.

Зазначимо, що повітряна тривога оголошена по всій території України.