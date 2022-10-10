Інформацію зібрали #Букви.
За даними “Суспільного“, вибухи пролунали близько 10:20. В області триває повітряна тривога.
Начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул заявив, що у місті відпрацювало ППО. Є збиті ракети.
“Всім перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги!” — заявив він.
Близько 09:20 вибух стався у Львівській області, відпрацювало ППО. В області зафіксували удари по об‘єктах енергетичної інфраструктури.
“Більше інформації згодом. Жителі Львівщини, залишайтесь в укриттях, є загроза нових ракетних ударів. Не поширюйте жодних фото, відео та припущень, не допомагайте ворогу”, — написав глава ОВА Максим Козицький.
Зазначимо, що повітряна тривога оголошена по всій території України.
- 10 жовтня близько 8:25 під час повітряної тривоги у Києві пролунала низка вибухів.
- Зранку 10 жовтня у низці міст України пролунали вибухи. Серед них Хмельницький, Житомир, Дніпро та Львів.
- Близько 09:59 у Харкові пролунали вибухи. Ще вибухи сталися у Конотопі (Сумська область).