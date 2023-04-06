Про це повідомило Bloomberg.

Збільшення імпорту російського дизельного пального сталося після введення санкцій на початку лютого. Останніми країнам ЄС заборонили морське імпортне пальне з Росії.

Дані навела аналітична компанія Vortexa Ltd, яка відстежує потоки сирої нафти та нафтопродуктів у світі в реальному часі. Вони перевищили 10 млн барелів у березні, майже на 50% більше, ніж у лютому. Цих обсягів достатньо, щоб задовольнити попит країни принаймні на пару тижнів.

Юджин Лінделл, керівник відділу нафтопереробки консалтингової компанії Facts Global Energy, заявив, що нині Туреччина найбільше виграє через доступ до проблемних російських газу, нафти та дизельного пального.

Також Анкара може законно закуповувати дизельне пальне з Росії. Туреччина може продавати в ЄС його за вищою ціною, поки трейдери завозять сировину відносно дешево для задоволення енергетичних потреб країни.

Загальний імпорт Туреччини зріс у березні завдяки поставкам з Росії, її експорт був відносно стабільним.